Зеленского, Порошенкв и Ющенка изобразили героями Mortal Kombat: видео собрало миллионы просмотров

Известных украинских государственных деятелей и политиков изобразили как героев культовой компьютерной игры Mortal Kombat, создав яркий и неожиданный образ, который привлек внимание миллионов зрителей.

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Сгенерированное с помощью искусственного интеллекта видео показали в TikTok-аккаунте ye_vgen.

В видео президент Украины Владимир Зеленский изображен воином восточных стран, а рядом с ним появляется Андрей Ермак в роли бабочки. Зеленский произносит фразу "Я же не лох", характерную для героев боевых игр, добавляя видео яркости и юмора.

После образа украинского лидера в видео появляется пятый президент Петр Порошенко с "Киевским тортом" на голове, а за ним — третий президент Виктор Ющенко, вокруг которого летают пчелы.

Еще в ролике появляются колоритные образы украинских политиков: Олег Ляшко с его эмоциональным "Скотиняка такая", Юлия Тимошенко, которая напоминает о своем знаменитом "пропало все", а также городской голова Киева Виталий Кличко в боксерских перчатках. Особое внимание привлекает образ бывшего президента Виктора Януковича, которого воплотили в роли жадного антагониста.

Недавно искусственный интеллект создал образы мужчин из России, Великобритании, США, Португалии, Италии, Испании, Франции, Германии, Японии, Кореи и Нигерии, показывая, как он представляет представителей разных культур и национальностей.

Ранее ИИ в образе Иисуса Христа посоветовал пользователям готовиться к концу света с помощью аптечки от международной организации "Красный Крест".