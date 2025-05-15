Зеленського, Порошенка і Ющенка зобразили героями Mortal Kombat: відео зібрало мільйони переглядів

Відомих українських державних діячів і політиків зобразили як героїв культової комп’ютерної гри Mortal Kombat, створивши яскравий та несподіваний образ, що привернув увагу мільйонів глядачів.

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Згенероване за допомогою штучного інтелекту відео показали в TikTok-акаунті ye_vgen.

У відео президент України Володимир Зеленський зображений воїном східних країн, а поруч із ним з’являється Андрій Єрмак у ролі метелика. Зеленський виголошує фразу "Я ж не лох", характерну для героїв бойових ігор, додаючи відео яскравості та гумору.

Після образу українського лідера у відео з’являється п'ятий президент Петро Порошенко з "Київським тортом" на голові, а за ним — третій президент Віктор Ющенко, навколо якого літають бджоли.

Ще у ролику з’являються колоритні образи українських політиків: Олег Ляшко з його емоційним "Скотиняка така", Юлія Тимошенко, яка нагадує про своє знамените "пропало все", а також міський голова Києва Віталій Кличко в боксерських рукавичках. Особливу увагу привертає образ колишнього президента Віктора Януковича, якого втілили у ролі жадібного антагоніста.

Нещодавно штучний інтелект створив образи чоловіків із Росії, Великої Британії, США, Португалії, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Японії, Кореї та Нігерії, показуючи, як він уявляє представників різних культур і національностей.

Раніше ШІ в образі Ісуса Христа порадив користувачам готуватись до кінця світу за допомогою аптечки від міжнародної організації "Червоний Хрест".