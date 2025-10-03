Xbox Cloud Gaming становится бесплатным: Microsoft вводит рекламу и лимиты игровых сессий

Компания Microsoft тестирует новую версию Xbox Cloud Gaming, которая будет работать без подписки. Доступ к играм станет возможным бесплатно, но перед стартом трансляции пользователям будут показывать рекламу.

Microsoft готовится представить новый формат сервиса Xbox Cloud Gaming, что позволит пользователям играть в выбранные игры без подписки. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным собеседников, бесплатная версия Xbox Cloud Gaming будет предусматривать показ рекламы продолжительностью до двух минут перед запуском игры. После этого пользователь сможет бесплатно транслировать выбранные проекты.

Текущее внутреннее тестирование сервиса включает ограничение игровой сессии одним часом. Пользователям будет доступно до пяти бесплатных часов ежемесячно. В то же время в Microsoft подчеркивают, что эти условия могут измениться после официального запуска.

Среди игр, доступных в бесплатном режиме, ожидаются те, что уже приобретены пользователем, а также проекты в рамках акций Free Play Days и подборка Xbox Retro Classics.

Новая версия Xbox Cloud Gaming будет работать на ПК, консолях Xbox, мобильных устройствах и в веб-браузере. Microsoft планирует в ближайшее время начать публичное бета-тестирование, прежде чем запустить сервис в глобальном масштабе.

Как отмечает The Verge, идея создания бесплатной версии Xbox Cloud Gaming с рекламой появилась почти два года назад. Финансовый директор Microsoft Gaming Тим Стюарт тогда впервые заявил о возможности такого формата.

В августе вице-президент Microsoft по вопросам следующего поколения Джейсон Рональд подтвердил, что компания стремится сделать облачный гейминг более доступным для более широкой аудитории.

"Я думаю, что для нас это открывает возможность сделать игру намного доступнее для игроков. Это может быть выход на новые регионы или новые способы доступа к облаку", — сказал Рональд в подкасте Xbox.

Напомним, что на этой неделе Microsoft завершила бета-тестирование Xbox Cloud Gaming. Подписчики Game Pass Ultimate теперь могут транслировать игры в разрешении до 1440p с битрейтом до 30 Мбит/с. Абоненты Premium и Essential имеют ограничения в 1080p и 12 Мбит/с.

