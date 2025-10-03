Xbox Cloud Gaming стає безкоштовним: Microsoft вводить рекламу та ліміти ігрових сесій

Компанія Microsoft тестує нову версію Xbox Cloud Gaming, яка працюватиме без передплати. Доступ до ігор стане можливим безкоштовно, але перед стартом трансляції користувачам показуватимуть рекламу.

Microsoft готується представити новий формат сервісу Xbox Cloud Gaming, що дозволить користувачам грати у вибрані ігри без передплати. Про це повідомляє видання The Verge із посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

За даними співрозмовників, безкоштовна версія Xbox Cloud Gaming передбачатиме показ реклами тривалістю до двох хвилин перед запуском гри. Після цього користувач зможе безплатно транслювати вибрані проєкти.

Поточне внутрішнє тестування сервісу включає обмеження ігрової сесії однією годиною. Користувачам буде доступно до п’яти безкоштовних годин щомісяця. Водночас у Microsoft підкреслюють, що ці умови можуть змінитися після офіційного запуску.

Серед ігор, доступних у безкоштовному режимі, очікуються ті, що вже придбані користувачем, а також проєкти в межах акцій Free Play Days та добірка Xbox Retro Classics.

Нова версія Xbox Cloud Gaming працюватиме на ПК, консолях Xbox, мобільних пристроях та у веббраузері. Microsoft планує найближчим часом розпочати публічне бета-тестування, перш ніж запустити сервіс у глобальному масштабі.

Як зазначає The Verge, ідея створення безкоштовної версії Xbox Cloud Gaming з рекламою з’явилася майже два роки тому. Фінансовий директор Microsoft Gaming Тім Стюарт тоді вперше заявив про можливість такого формату.

У серпні віце-президент Microsoft з питань наступного покоління Джейсон Рональд підтвердив, що компанія прагне зробити хмарний геймінг доступнішим для ширшої аудиторії.

"Я думаю, що для нас це відкриває можливість зробити гру набагато доступнішою для гравців. Це може бути вихід на нові регіони або нові способи доступу до хмари", — сказав Рональд у подкасті Xbox.

Нагадаємо, що цього тижня Microsoft завершила бета-тестування Xbox Cloud Gaming. Передплатники Game Pass Ultimate тепер можуть транслювати ігри у роздільній здатності до 1440p з бітрейтом до 30 Мбіт/с. Абоненти Premium та Essential мають обмеження у 1080p та 12 Мбіт/с.

