Самая долгая игра в мире вошла в Книгу рекордов Гиннесса: партия длится 43 года (фото)

Книга рекордов Гиннесса отметила фэнтезийную ролевую игру Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы") за самую длинную партию в мире, которая длится 43 года. Награду получил профессор истории Роберт Уордхо, .

Соответствующий сертификат с подтверждением рекорда вручен Уордхо, который начал играть в эту игру еще с 1982 года, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Dungeons & Dragons: начало

25 апреля 1982 года двое подростков из небольшого городка Борден в канадской провинции Саскачеван начали играть в относительно новую ролевую игру Dungeons & Dragons. В разрабатываемом фэнтезийном мире молодой воин и искатель приключений по имени Титаниус Болдуинов выходит из сгоревших руин своей деревни в Грейхоке, желая отомстить. В своих странствиях он сражался с чудовищами у подножия гор Драхенсграб, искал спрятанные сокровища в пещерах и делал все возможное, чтобы выжить в этом жестоком и опасном краю.

Судьбой Титаниуса управляли Джефф Голдинг, игравший молодого бойца, и Роберт Уордхо, исполнявший роль Мастера Подземелий.

Роберт Уордхо начал играть в "Подземелья и драконы" еще в 1982 году Фото: Книга рекордів Гіннеса

Карты в миллиметровке, листы персонажей, игральные кости, а также печатные модули приключений и книги правил (от TSR — компании, разработавшей Dungeons & Dragons) были разложены везде, где мальчики могли найти место для игры. Игра была очень увлекательной, и они решили продолжить кампанию.

В течение следующих нескольких месяцев к игре Роберта присоединилось еще больше игроков. Титаниус встретил вора Конана Черную Бритву, волшебника Элронда Милтонова и жреца Арака. Эти искатели приключений объединились в "Партию Кулона", а их игроки стали преданными поклонниками того, что они называли просто "Игрой".

После того, как Роберт покинул Борден и поступил в университет в Саскатуне в 1985 году, первоначальная "Партия Кулона" расширилась и стала включать в себя постоянно меняющийся состав игроков. Не все посещают каждую сессию — сейчас в Игре участвует около 60 активных игроков, но обычно это всего пять-восемь человек одновременно.

Уордхо разработал несколько способов поддерживать интерес своих игроков, даже если они не могут играть в течение длительного времени. Каждый сеанс один из игроков пишет отчет о вечеринке, который затем рассылает остальным. Был также разработан огромный веб-сайт, содержащий десятки лет информации и материалов. Игроки часто прилетают в Лондон, Онтарио (нынешний дом Игры), чтобы участвовать в сессиях. Кроме того, они могут участвовать онлайн из любой точки мира.

Если участникам приходится отвлекаться от Игры на длительное время, Роберт следит за их персонажами. Персонажи могут тренироваться или учиться, чтобы улучшить свои навыки или научить чему-то своих детей в игре. У игроков-ветеранов теперь есть генеалогические древа, охватывающие более пятнадцати поколений.

В игру одновременно играют 6-8 человек Фото: Книга рекордів Гіннеса

Dungeons & Dragon: 43 года спустя

По оценкам Роберта Уордхо, который также является профессором истории в Университете Западного Онтарио, за последние четыре десятилетия через Партию Кулона прошло около 500 персонажей, что соответствует более чем четырем столетиям игрового времени.

Сейчас игра в самом разгаре, несмотря на возраст. Ее персонажи появлялись и исчезали, империи возникали и рушились, магические предметы, взятые из проклятых гробниц или сокровищниц дракона, передавались из поколения в поколение игровыми персонажами.

Несмотря на все изменения в жизни Роберта и его многочисленных игроков, Игра — как они ее до сих пор называют — выстояла, никогда не обходясь без сессии дольше пары недель и обычно проводя две-три сессии в неделю.

У Роберта весь подвал дома посвящен Dungeons & Dragons. Помимо большой комнаты, где проходят сессии, здесь также есть мастерская по покраске моделей и складские помещения, где хранятся все необходимые декорации, которые могут понадобиться рассказчику.

У Роберта около 30 тысяч фигурок для игры Фото: Книга рекордів Гіннеса

Тут можно увидеть огромные модульные городские декорации, каждая из которых представляет отдельный исторический период или культуру, ландшафты для всего: от бесплодных пустынь до заснеженных гор; и грандиозные декорации, такие как древние руины храмов, гладиаторские амфитеатры или замки.

Роберт подсчитал, что у него около 30 000 вручную раскрашенных миниатюрных фигурок, что позволяет ему создавать сцены с самыми разными существами.

Несмотря на достигнутый рекорд, Уордхо планирует продолжать свою кампанию так долго, как сможет.

Рекордсмен рассказывает о деле всей своей жизни

