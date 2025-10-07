Найдовша гра у світі увійшла до Книги рекордів Гіннеса: партія триває 43 роки (фото)

Книга рекордів Гіннеса відзначила фентезійну рольову гру Dungeons & Dragons ("Підземелля і дракони") за найдовшу партію у світі, яка триває 43 роки. Нагороду отримав професор історії Роберт Вордхо.

Related video

Відповідний сертифікат із підтвердженням рекорду вручено Вордхо, який почав грати в цю гру ще з 1982 року, повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Dungeons & Dragons: початок

25 квітня 1982 року двоє підлітків з невеликого містечка Борден у канадській провінції Саскачеван почали грати у відносно нову рольову гру Dungeons & Dragons. У фентезійному світі, який розробляли, молодий воїн і шукач пригод на ім'я Титаніус Болдуїнов виходить зі згорілих руїн свого села в Грейхоку, бажаючи помститися. У своїх мандрах він бився з чудовиськами біля підніжжя гір Драхенсграб, шукав заховані скарби в печерах і робив усе можливе, щоб вижити в цьому жорстокому і небезпечному краю.

Долею Титаніуса керували Джефф Голдінг, який грав молодого бійця, і Роберт Вордхо, який виконував роль Майстра Підземель.

Роберт Вордхо почав грати в "Підземелля і дракони" ще 1982 року Фото: Книга рекордів Гіннеса

Карти в міліметрівці, аркуші персонажів, гральні кістки, а також друковані модулі пригод і книжки правил (від TSR — компанії, що розробила Dungeons & Dragons) було розкладено скрізь, де хлопчики могли знайти місце для гри. Гра була дуже захопливою, і вони вирішили продовжити кампанію.

Протягом наступних кількох місяців до гри Роберта приєдналося ще більше гравців. Титаніус зустрів злодія Конана Чорну Бритву, чарівника Елронда Мілтонова і жерця Арака. Ці шукачі пригод об'єдналися в "Партію Кулона", а їхні гравці стали відданими шанувальниками того, що вони називали просто "Грою".

Після того, як Роберт покинув Борден і вступив до університету в Саскатуні в 1985 році, первісна "Партія Кулона" розширилася і стала містити склад гравців, що постійно змінювався. Не всі відвідують кожну сесію — зараз у Грі бере участь близько 60 активних гравців, але зазвичай це лише п'ять-вісім осіб одночасно.

Вордхо розробив кілька способів підтримувати інтерес своїх гравців, навіть якщо вони не можуть грати протягом тривалого часу. Кожного сеансу один із гравців пише звіт про вечірку, який потім розсилає іншим. Було також розроблено величезний веб-сайт, що містить десятки років інформації та матеріалів. Гравці часто прилітають до Лондона, Онтаріо (нинішній дім Гри), щоб брати участь у сесіях. Крім того, вони можуть брати участь онлайн із будь-якої точки світу.

Якщо учасникам доводиться відволікатися від Гри на тривалий час, Роберт стежить за їхніми персонажами. Персонажі можуть тренуватися або вчитися, щоб поліпшити свої навички або навчити чогось своїх дітей у грі. У гравців-ветеранів тепер є генеалогічні дерева, що охоплюють понад п'ятнадцять поколінь.

У гру одночасно грають 6-8 осіб Фото: Книга рекордів Гіннеса

Dungeons & Dragon: 43 роки потому

За оцінками Роберта Вордхо, який також є професором історії в Університеті Західного Онтаріо, за останні чотири десятиліття через Партію Кулона пройшло приблизно 500 персонажів, що відповідає більш ніж чотирьом століттям ігрового часу.

Зараз гра в самому розпалі, незважаючи на вік. Її персонажі з'являлися і зникали, імперії виникали і руйнувалися, магічні предмети, взяті з проклятих гробниць або скарбниць дракона, передавалися з покоління в покоління ігровими персонажами.

Незважаючи на всі зміни в житті Роберта і його численних гравців, Гра — як вони її досі називають — вистояла, ніколи не обходячись без сесії довше кількох тижнів і зазвичай проводячи дві-три сесії на тиждень.

У Роберта весь підвал будинку присвячений Dungeons & Dragons. Крім великої кімнати, де проходять сесії, тут також є майстерня з фарбування моделей і складські приміщення, де зберігаються всі необхідні декорації, які можуть знадобитися оповідачеві.

У Роберта близько 30 тисяч фігурок для гри Фото: Книга рекордів Гіннеса

Тут можна побачити величезні модульні міські декорації, кожна з яких представляє окремий історичний період або культуру, ландшафти для всього: від безплідних пустель до засніжених гір; і грандіозні декорації, як-от стародавні руїни храмів, гладіаторські амфітеатри або замки.

Роберт підрахував, що у нього близько 30 000 вручну розфарбованих мініатюрних фігурок, що дає йому змогу створювати сцени з найрізноманітнішими істотами.

Незважаючи на досягнутий рекорд, Вордхо планує продовжувати свою кампанію так довго, як зможе.

Рекордсмен розповідає про справу всього свого життя

Нагадаємо, бета Battlefield 6 побила рекорд пікового онлайн у Steam. У цю гру одночасно зіграли півмільйона людей.

Також повідомлялося, що Counter-Strike 2 раптово побив рекорд у Steam за кількістю гравців.