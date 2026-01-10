Мобилизация без патрулей: действительно ли ТЦК откажутся от проверок на улицах

Вскоре на улицах населенных пунктов уже не будут патрулировать работники ТЦК, которые проверяют документы у прохожих. Такая информация распространяется в украинских СМИ и соцсетях.

Основной причиной, почему сотрудники территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) проводили мероприятия по мобилизации на улицах, заключалась в отсутствии актуальных данных о гражданах. Об этом пишет ресурс "Час дій".

Сначала, когда базы данных находились в бумажном виде и были разрозненными, единственным способом сверить учетные данные или вручить повестку была физическая встреча с военнообязанным гражданином. Но ситуация изменилась после запуска электронного реестра "Оберіг"

Сотрудники ТЦК, имея доступ к данным из различных реестров, видят место работы, проживания и контакты лица и вместо того, чтобы тратить ресурс на патрулирование, работники "военкоматов" сосредоточатся на аналитической работе с базами данных.

В издании отмечают, что изменение формата на "бесконтактную" мобилизацию не означает ее ослабление. Наоборот, предупреждают, что контроль станет еще более плотным, хотя и менее заметным визуально.

"Бесконтактная мобилизация"

Между тем в СМИ сообщили, что в 2026 году государство меняет формат мобилизационных мероприятий, переходя к цифровой модели, во время которой вся система учета будет работать по четким правилам с автоматическими проверками. Полномочия по проверке военно-учетных документов якобы переходят к Нацполиции, Нацгвардии и СБУ, а патрули ТЦК больше не будут останавливать авто на улице, информируют СМИ и объясняют, как будет происходить технологический процесс контроля за военнообязанными.

Камеры автоматически будут считывать номера авто, и если владелец есть в базе "Оберіг", сигнал мгновенно будет поступать ближайшему патрулю. В случае, когда данные в приложении "Резерв+" не обновлены или человек нарушил правила, правоохранители могут применить штрафы, ограничить управление авто или задержать человека и доставить его в ТЦК для проверки.

В то же время источники телеграмм-канала "Труха" в военных и правоохранительных органах отмечают, что информация об отмене рейдов ТКЦ не соответствует действительности. Пока ни один официальный ресурс не сообщал о передаче полномочий сотрудников центров комплектации представителям правоохранительных структур.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что в военно-учетных документах в приложении "Резерв+" появятся фото их владельцев.

Также в Минобороны Украины сообщили, что приложение "Резерв+" расширяет сервис оповещений. В частности пользователь имеет возможность получить уведомление о том, что ТЦК и СП прислал бумажную повестку по почте.