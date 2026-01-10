Мобілізація без патрулів: чи справді ТЦК відмовляться від перевірок на вулицях

Невдовзі на вулицях населених пунктів вже не патрулюватимуть працівники ТЦК, які перевіряють документи у перехожих. Така інформація розповсюджується в українських ЗМІ та соцмережах.

Основною причиною, чому співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) проводили заходи з мобілізації на вулицях, полягала у відсутності актуальних даних про громадян. Про це пише ресурс "Час дій".

Спочатку, коли бази даних знаходилися у паперовому вигляді та були розрізненими, єдиним способом звірити облікові дані або вручити повістку була фізична зустріч з військовозобов'язаним громадянином. Але ситуація змінилася після запуску електронного реєстру "Оберіг"

Співробітники ТЦК, маючи доступ до даних з різних реєстрів, бачать місце роботи, проживання та контакти особи і замість того, щоб витрачати ресурс на патрулювання, працівники "військкоматів" зосередяться на аналітичній роботі з базами даних.

У виданні зазначають, що зміна формату на "безконтактну" мобілізацію не означає її послаблення. Навпаки, попереджають, що контроль стане ще більш щільним, хоча й менш помітним візуально.

"Безконтактна мобілізація"

Тим часом у ЗМІ повідомили, що у 2026 році держава змінює формат мобілізаційних заходів, переходячи до цифрової моделі, під час якої вся система обліку працюватиме за чіткими правилами з автоматичними перевірками. Повноваження з перевірки військово-облікових документів нібито переходять до Нацполіції, Нацгвардії та СБУ, а патрулі ТЦК більше не зупинятимуть авто на вулиці, інформують ЗМІ та пояснюють, як відбуватиметься технологічний процес контролю за військовозобов'язаними.

Камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі "Оберіг", сигнал миттєво надходитиме найближчому патрулю. У випадку, коли дані в застосунку "Резерв+" не оновлені або людина порушила правила, правоохоронці можуть застосувати штрафи, обмежити керування авто чи затримати особу та доставити її до ТЦК для перевірки.

Водночас джерела телеграм-каналу "Труха" у військових та правоохоронних органах зазначають, що інформація про скасування рейдів ТКЦ не відповідає дійсності. Наразі жоден офіційний ресурс не повідомляв про передачу повноважень співробітників центрів комплектації представникам правоохоронних структур.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що в у військово-облікових документах в застосунку "Резерв+" з'являться фото їхніх власників.

Також у Міноборони України повідомили, що застосунок "Резерв+" розширює сервіс сповіщень. Зокрема користувач має можливість отримати сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.