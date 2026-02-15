Создатель консолей Sega умер на 78 году жизни: чем запомнится миру Хидэки Сато (фото)

Идейный вдохновитель и создатель ряда культовых консолей марки Sega Хидеки Сато умер на 78 году жизни. Японца считают одним из главных разработчиков революционных решений для домашних приставок.

Инженер и разработчик ушел из жизни 13 февраля 2026 года в своем доме. Причины его смерти пока не разглашаются, сообщает издание Kotaku.

Журналисты сообщают, что начиная с конца 1960-х, господин Сато приобщился к созданию первых игр для различных приборах, начиная с игровых автоматов. В 1971-ом инженер присоединился к компании Sega, с которой бросил вызов Nintendo с целью сломать их монополию.

На протяжении 1980-х и 1990-х, Сато лично с подразделением разработчиков и техкомандой приобщился к созданию культовых серий приставок как Mega Drive, Dreamcast, SG-1000 и Genesis. С 1989 года он стал креативным и техническим директором компании, которая в течение 1989-1997 годов смогла с помощью ряда проектов достичь гигантских успехов.

Хидеки Сато оценивает работу игровых консолей Sega, фото 1980-х годов Фото: Из открытых источников

После 2001 года Сато постепенно отошел от дел разработок и занялся продвижением новых проектов Sega. Японец неоднократно говорил, что создание проектов в Sega имели для него "решающее значение".

"Когда мы начинали наше дело, то мы умели делать аркадные игры. Однако совершенно не понимали, как создать консольные устройства, но я загорелся этой идеей как никто другой. Когда мы создали что-то невероятное, у меня в глазах сияли звезды — сотни тысячи и даже миллионы покупали наши приставки. Это был огромный успех, стоящий той тяжелой работы", — сказал в одном интервью инженер.

Идейная революция консолей: в чем феномен Хидеки Сато

Портал Gam3s указывает, что именно японец предложил ряд кардинальных решений, которые изменили мир игровых консолей. Команда Сато создала совершенно новую архитектуру "железа" и уникальный дизайн, которыми прославилась вся линейка 16-битных консолей.

После назначения креативным директором Sega, инженер смог с помощью рекламных решений и рынка США и Европы достичь уникального — компания продала десятки миллионов картриджей и консолей с огромной номенклатурой игр.

Еще одним революционным решением стало создание экосистемы, которая сейчас продолжила свое воплощение в онлайн-играх и MMORGP-проектах. Господин Сато, как указывает портал The Gamer, одним из первых понял важность единой экосистемы для игроков, чем опередил свое время.

