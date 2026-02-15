Творець консолей Sega помер на 78 році життя: чим запам'ятається світу Хідекі Сато (фото)

Ідейний натхненник та творець низки культових консолей марки Sega Хідекі Сато помер на 78 році життя. Японця вважають одним з головних розробників революційних рішень для домашніх приставок.

Інженер та розробник пішов з життя 13 лютого 2026 року в своєму домі. Причини його смерті наразі не розголошуються, повідомляє видання Kotaku.

Журналісти повідомляють, що починаючи з кінця 1960-х, пан Сато долучився до створення перших ігор для різних приладах, починаючи з ігрових автоматів. У 1971-ому інженер приєднався до компанії Sega, з якою кинув виклик Nintendo з ціллю зламати їх монополію.

Протягом 1980-х та 1990-х, Сато особисто з підрозділом розробників і техкомандою долучився до створення культових серій приставок як Mega Drive, Dreamcast, SG-1000 та Genesis. З 1989 року він став креативним і технічним директором компанії, яка протягом 1989-1997 років змогла за допомогою низки проєктів досягти гігантських успіхів.

Після 2001 року Сато поступово відійшов від справ розробок і зайнявся промоцією нових проєктів Sega. Японець неодноразово говорив, що створення проєктів у Sega мали для нього "вирішальне значення".

"Коли ми починали нашу справу, то ми вміли робити аркадні ігри. Однак абсолютно не розуміли, як створити консольні пристрої, але я загорівся цією ідеєю як ніхто інший. Коли ми створили щось неймовірне, у мене в очах сяяли зорі — сотні тисячі та навіть мільйони купували наші приставки. Це був шалений успіх, вартий тієї важкої роботи", — сказав в одному інтерв'ю інженер.

Ідейна революція консолей: в чому феномен Хідекі Сато

Портал Gam3s вказує, що саме японець запропонував низку кардинальних рішень, які змінили світ ігрових консолей. Команда Сато створила абсолютно нову архітектуру "заліза" та унікальний дизайн, якими прославилася вся лінійка 16-бітних консолей.

Після призначення креативним директором Sega, інженер зміг за допомогою рекламних рішень та ринку США й Європи досягти унікального — компанія продала десятки мільйонів картриджів і консолей з величезною номенклатурою ігор.

Ще одним революційним рішенням стало створення екосистеми, яка нині продовжила своє втілення в онлайн-іграх та MMORGP-проєктах. Пан Сато, як вказує портал The Gamer, одним з першим зрозумів важливість єдиної екосистеми для гравців, чим випередив свій час.

