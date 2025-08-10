Sega випустили нового Соніка на платформі Roblox: гравці не в захваті від такого анонсу

Останній спільний анонс від Sega і LEGO про Sonic Speed Simulator викликав надію у фанатів, але трапилася одна заковика — гра доступна виключно на Roblox. Це викликало невдоволення багатьох гравців, які хотіли б побачити повноцінну гру LEGO Sonic для консолей або ПК, а не обмежену за часом онлайн-подію.

Related video

Кросовер Roblox було запущено на початку цього місяця, але новий офіційний трейлер повернув його в центр уваги гравців цими вихідними, повідомляє Comicbook. Sega і The LEGO Group вже давно є близькими партнерами, випускаючи набори LEGO з тематикою Sonic the Hedgehog і навіть вставляючи відсилання до LEGO в такі ігри, як Sonic Superstars.

Важливо

Потрапляє в місце гірше за пекло, живцем: фанати розкрили страшну таємницю Super Paper Mario

Коментарі в соціальних мережах були сповнені прохань про повноцінну гру, змішаних зі здивуванням від того, що LEGO взагалі погодилася внести свої напрацювання на платформу Roblox. Незважаючи на це, захід ніхто не припинив і він триватиме до 31 серпня.

Новий трейлер події за франшизою Sonic, що привернув увагу фанатів, давши їм надію на незвичайний кросовер

Утім, апетит фанатів був розрахований на щось більше. Вони висувають різні ідеї, від окремої пригоди LEGO Sonic до додавання контенту LEGO до майбутніх ігор, як-от Sonic Racing: CrossWorlds, у якій уже є кросовери з Minecraft і SpongeBob. З такими прецедентами зони, траси і персонажі LEGO не були б чимось незвичайним, але Sega поки що не дала жодних натяків на що-небудь, крім партнерства з Roblox.

Наразі LEGO Sonic існує лише у вигляді нової події в грі Roblox, що має віддану фанбазу, яка складається з мільйонів гравців. Багато з них вітали новий контент, але інші вважають його втраченою можливістю для франшизи. У перспективі, у 2026 році синій їжак відзначає своє 35-річчя, і Sega підтвердила, що планує щось із цього приводу. Залишається тільки здогадуватися, чи буде LEGO частиною цього свята.

Нещодавно Фокус писав про найочікуванішу гру в Steam, яку назвали на початку 2025 року. У трійці лідерів зі списку відбулися перестановки.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.