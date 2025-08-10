Sega выпустили нового Соника на платформе Roblox: игроки не в восторге от такого анонса

Последний совместный анонс от Sega и LEGO о Sonic Speed Simulator вызвал надежду у фанатов, но случилась одна загвоздка — игра доступна исключительно на Roblox. Это вызвало недовольство многих игроков, которые хотели бы увидеть полноценную игру LEGO Sonic для консолей или ПК, а не ограниченное по времени онлайн-событие.

Related video

Кроссовер Roblox был запущен в начале этого месяца, но новый официальный трейлер вернул его в центр внимания игроков в эти выходные, сообщает Comicbook. Sega и The LEGO Group уже давно являются близкими партнерами, выпуская наборы LEGO с тематикой Sonic the Hedgehog и даже вставляя отсылки к LEGO в такие игры, как Sonic Superstars.

Важно

Попадает в место хуже ада, живьем: фанаты раскрыли страшную тайну Super Paper Mario

Комментарии в социальных сетях были полны просьб о полноценной игре, смешанных с удивлением от того, что LEGO вообще согласилась внести свои наработки на платформу Roblox. Несмотря на это, мероприятие никто не прекратил и оно продлится до 31 августа.

Новый трейлер события по франшизе Sonic, привлекший внимание фанатов, дав им надежду на необычный кроссовер

Впрочем, аппетит фанатов был рассчитан на что-то большее. Они выдвигают различные идеи, от отдельного приключения LEGO Sonic до добавления контента LEGO в будущие игры, такие как Sonic Racing: CrossWorlds, в которой уже есть кроссоверы с Minecraft и SpongeBob. С такими прецедентами зоны, трассы и персонажи LEGO не были бы чем-то необычным, но Sega пока не дала никаких намеков на что-либо, кроме партнерства с Roblox.

На данный момент LEGO Sonic существует лишь в виде нового события в игре Roblox, имеющей преданную фанбазу, состоящую из миллионов игроков. Многие из них приветствовали новый контент, но другие считают его упущенной возможностью для франшизы. В перспективе, в 2026 году синий еж отмечает свое 35-летие, и Sega подтвердила, что планирует что-то по этому поводу. Остается только догадываться, будет ли LEGO частью этого праздника.

Недавно Фокус писал о самой ожидаемой игрой в Steam, которую назвали в начале 2025 года. В тройке лидеров из списка произошли перестановки.

Также Фокус писал о том, что будет представлять из себя следующая часть God of War. Инсайдеры выяснили, где компания Sony ищет актеров для новой части God of War.