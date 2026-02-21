Глава бренда Xbox Фил Спенсер после почти 40 лет работы покидает Microsoft: чего ожидать геймерам (фото)

Руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил об уходе из Microsoft, где он работал с 1988 года. Менеджер поблагодарил коллег за работу и "эпическое путешествие всей жизни".

Его отставка произошла на фоне изменений в составе руководства игрового подразделения Microsoft, ведь со Спенсером компанию покидает президент Xbox Сара Бонд. Об этом сообщает The Verge.

Издание указывает, что CEO Microsoft Сатья Наделла во внутреннем обращении к сотрудникам компании сообщил об отставке Спенсера. Он сообщил, что экс-директор подразделения принял решение о завершении своей работы еще в прошлом году.

Наделла поблагодарил его за почти 40 лет работы, из которых 12 лет Спенсер посвящены развитию игрового бизнеса компании. Сам функционер будет работать советником нового руководителя подразделения до лета 2026 года.

Відео дня

Новым руководителем подразделения Microsoft Gaming стала Аша Шарма. До перехода на эту должность женщина возглавляла подразделение компании CoreAI, а до того имела опыт работы в Meta и Instacart. Ранее Шарма уволилась из Microsoft в 2013 году и вернулась в компанию в 2024-м.

Новая руководительница игрового подразделения Microsoft Аша Шарма Фото: Microsoft

Новая руководительница подразделения уже обозначила ключевые направления — создание качественных игр, восстановление позиций Xbox и развитие будущих форматов игры. Ана Шарма также пообещала сохранить бренд консолей Xbox и всеобъемлющую поддержку разработчиков.

Журналисты указывают, что карьера Фила Спенсера в Microsoft началась со стажерской должности в 1988 году. Далее он работал над проектами Encarta, Microsoft Money и Works, а с 2001 года — присоединился к Xbox.

С 2014 года возглавлял он возглавил игровое подразделение, где руководил запуском Xbox Series X/S и развивал Game Pass. Именно Спенсер был одним из инициаторов в Microsoft, когда происходили приобретения проектов Mojang, ZeniMax Media и Activision Blizzard.

Ранее сообщалось о гибели вице-президента EA Винса Зампеллы в автокатастрофе. Он получил мировую известность как соавтор культовых серий видеоигр Call of Duty, Battlefield, Titanfall и Apex Legends.

Впоследствии стало известно, что создатель консолей Sega умер на 78 году жизни. Хидеки Сато считают одним из главных разработчиков революционных решений для домашних приставок.