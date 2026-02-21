Очільник бренду Xbox Філ Спенсер після майже 40 років роботи залишає Microsoft: чого очікувати геймерам (фото)

Керівник підрозділу Microsoft Gaming Філ Спенсер заявив про вихід з Microsoft, де він працював з 1988 року. Менеджер подякував колегам за роботу та "епічну подорожу всього життя".

Його відставка сталася на тлі змін в складі керівництва ігрового підрозділу Microsoft, адже зі Спенсером компанію залишає президент Xbox Сара Бонд. Про це повідомляє The Verge.

Видання вказує, що CEO Microsoft Сатья Наделла в внутрішньому зверненні до співробітників компанії повідомив про відставку Спенсера. Він повідомив, що екс-директор підрозділу прийняв рішення про завершення своєї роботи ще минулого року.

Наделла подякував йому за майже 40 років роботи, з яких 12 років Спенсер присвячені розвитку ігрового бізнесу компанії. Сам функціонер працюватиме радником нового керівника підрозділу до літа 2026 року.

Новим керівником підрозділу Microsoft Gaming стала Аша Шарма. До переходу на цю посаду жінка очолювала підрозділ компанії CoreAI, а до того мала досвід роботи в Meta та Instacart. Раніше Шарма звільнилась із Microsoft у 2013 році і повернулася до компанії у 2024-му.

Нова керівниця ігрового підрозділу Microsoft Аша Шарма Фото: Microsoft

Нова очільинця підрозділу вже окреслила ключові напрями — створення якісних ігор, відновлення позицій Xbox та розвиток майбутніх форматів гри. Ана Шарма також пообіцяла зберегти бренд консолей Xbox та всеохопну підтримку розробників.

Журналісти вказують, що кар'єра Філа Спенсера в Microsoft почала зі стажерської посади в 1988 році. Далі він працював над проєктами Encarta, Microsoft Money та Works, а з 2001 року — приєднався до Xbox.

З 2014 року очолював він очолив ігровий підрозділ, де керував запуском Xbox Series X/S та розвивав Game Pass. Саме Спенсер був одним з ініціаторів у Microsoft, коли відбувалися прибдання проєктів Mojang, ZeniMax Media та Activision Blizzard.

