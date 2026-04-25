Вышла украинская игра The Hollow по мотивам "Тигроловов" Багряного

В Steam вышла украинская видеоигра The Hollow, которую разработал полтавчанин Виталий Чиж. Она вдохновлена романом "Тигроловы" Ивана Багряного. Релиз игры, разработанной студией Brenntkopf Development, состоялся 24 апреля.

Согласно описанию на Steam, события игры разворачиваются в конце 60-х годов ХХ века. Система ГУТАБа была формально ликвидирована еще во времена Хрущева, однако это не касалось всех. Самых опасных заключенных и ученых, которых считали нелояльными к режиму, отправляли в секретное место в Сибири под названием "Заслон".

Особое внимание уделено диалогам. В игре представлены как исторические фигуры, так и вымышленные персонажи из вселенной романа "Тигроловы". Среди них — Михаил Сорока, Иван Багряный, Юрий Кондратюк и герой романа Григорий Многогрешный, сообщает Суспільне. Как отметил Виталий Чиж, релиз состоялся раньше запланированного срока. Это сделали для того, чтобы успеть к тематическим фестивалям и распродажам в Steam.

"Игра вышла немного раньше. Поднажали, но успели. Получилось все нормально. Игра будет дальше расширяться и будут дополнительные бесплатные дополнения", — обещает Виталий Чиж.

Согласно сюжету, в концлагере и происходит восстание под предводительством бывшего авиационного инженера Многогрешного. Заключенные получают условную независимость, однако ситуация остается нестабильной. Игрок выступает в роли персонажа по имени "Морок" — сына одного из ученых, который работал над секретным оружием на основе редкого минерала тунгусия.

Основная задача героя — выяснить природу этого оружия и определить, в чьих руках оно оказалось. "Заслон" остается последним ГУТАБом на земле, но теперь находится под контролем бывших заключенных. Внутри него существуют три народа, которые ранее сопротивлялись коммунистической власти, однако между ними возникает внутренний конфликт.

Особенностью локации являются аномальные условия. Законы физики здесь не работают привычным образом из-за падения метеорита, изменившего территорию. В породе возникли магниты с разной полярностью, которые создали явление "Петриков" — летучих камней, зависающих в воздухе. В этой зоне также присутствуют необъяснимые явления, в частности кошмары, которые ранее существовали лишь в легендах.

В игре меняются погодные условия — появляется туман, дождь и грозы. Это влияет на поведение персонажа: можно переждать ночь у костра или подходить к другим людям, чтобы понять, являются ли они людьми на самом деле.

Игроку доступны пять видов оружия, которые используются во время прохождения. Во время игры придется сталкиваться как с враждебно настроенными группами, так и с непонятными существами. В игра предлагает встречи с историческими фигурами, которые представляли угрозу для коммунистического режима. В процессе разработки использовался искусственный интеллект. По словам разработчика, игра не требует высоких системных требований.

