Вийшла українська гра The Hollow за мотивами "Тигроловів" Багряного

У Steam вийшла українська відеогра The Hollow, яку розробив полтавець Віталій Чиж. Вона натхненна романом "Тигролови" Івана Багряного. Реліз гри, розробленої студією Brenntkopf Development, відбувся 24 квітня.

Згідно з описом на Steam, події гри розгортаються наприкінці 60-х років ХХ століття. Система ГУТАБу була формально ліквідована ще за часів Хрущова, однак це не стосувалося всіх. Найнебезпечніших в’язнів і вчених, яких вважали нелояльними до режиму, відправляли до секретного місця в Сибіру під назвою "Заслон".

Особливу увагу приділено діалогам. У грі представлені як історичні постаті, так і вигадані персонажі зі всесвіту роману "Тигролови". Серед них — Михайло Сорока, Іван Багряний, Юрій Кондратюк і герой роману Григорій Многогрішний, повідомляє Суспільне. Як зазначив Віталій Чиж, реліз відбувся раніше запланованого терміну. Це зробили для того, щоб встигнути до тематичних фестивалів і розпродажів у Steam.

“Гра вийшла трохи раніше. Піднажали, але встигли. Получилось все нормально. Гра буде далі розширятися і будуть додаткові безкоштовні доповнення”, — обіцяє Віталій Чиж.

Згідно з сюжетом, в концтаборі і відбувається повстання під проводом колишнього авіаційного інженера Многогрішного. В’язні отримують умовну незалежність, однак ситуація залишається нестабільною. Гравець виступає в ролі персонажа на ім’я "Морок" — сина одного з учених, який працював над секретною зброєю на основі рідкісного мінералу тунгусію.

Основне завдання героя — з’ясувати природу цієї зброї та визначити, у чиїх руках вона опинилася. "Заслон" залишається останнім ГУТАБом на землі, але тепер перебуває під контролем колишніх в’язнів. Усередині нього існують три народи, що раніше чинили спротив комуністичній владі, однак між ними виникає внутрішній конфлікт.

Особливістю локації є аномальні умови. Закони фізики тут не працюють звичним чином через падіння метеорита, що змінив територію. У породі виникли магніти з різною полярністю, які створили явище "Петриків" — летючих каменів, що зависають у повітрі. У цій зоні також присутні незрозумілі явища, зокрема кошмари, які раніше існували лише в легендах.

У грі змінюються погодні умови — з’являється туман, дощ і грози. Це впливає на поведінку персонажа: можна перечекати ніч біля вогнища або підходити до інших людей, щоб зрозуміти, чи вони є людьми насправді.

Гравцеві доступні п’ять видів зброї, які використовуються під час проходження. Під час гри доведеться стикатися як із вороже налаштованими групами, так і з незрозумілими істотами. У гра пропонує зустрічі з історичними постатями, які становили загрозу для комуністичного режиму. У процесі розробки використовувався штучний інтелект. За словами розробника, гра не потребує високих системних вимог.

Нагадаємо, що у Steam з’явилася гра Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes від російської студії Cats Who Play, яка відтворює події боїв за Гостомель у 2022 році. У її описі російських десантників подають як "героїв", а саму операцію – як успішну військову кампанію.

Раніше ми також інформували, що у Steam була верифікована гра BlockBlasters, яка після оновлення почала викрадати криптовалюту з гаманців користувачів. Загальні збитки сягнули близько 150 тисяч доларів, а однією з жертв став стрімер, який втратив 32 тисячі під час благодійного збору.