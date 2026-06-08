Новый фюрер в Москве: вышел первый трейлер геймплея "Metro 2039"

Украинская студия 4A Games представила геймплей шутера "Metro 2039", раскрыла сюжетные подробности о том, кто в игре правит московским метро и главное, сообщили, когда выйдет новая часть франшизы.

"На Xbox Games Showcase мы презентовали первый полный трейлер геймплея METRO 2039, содержащий почти три минуты материала, снятого непосредственно в игре. Кроме того, мы с гордостью сообщаем, что игра попадет в ваши руки в феврале 2027 года. Она выйдет на Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam и в Epic Games Store", — сказано в сообщении разработчиков 4A Games.

Геймплейный трейлер Metro 2039

Новый трейлер целиком посвящен новому "фюреру", который по сюжету правит в Москве, это Хантер, бывший легендарный рейнджер ордена "Спарта", который с помощью лжи и пропаганды превратился в фанатичного диктатора и управляет Новорейхом благодаря репрессиям и страху.

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Все внимание в трейлере "Metro 2039" уделено именно игроладу и в нем показывают фрагменты различных локаций: от смертельно опасных диких земель до облученных улиц Москвы, нуждающихся поселений на станциях и устрашающих тоннелей метро столицы РФ.

Отмечается, что новый трейлер "Metro 2039" полностью создан на движке игры, и сочетает в себе кадры от первого лица и нестандартные ракурсы камеры, чтобы показать все, за что фанаты любят игру: мрачную атмосферу, выживание, скрытность, жестокость и ужасы.

В трейлере можно впервые увидеть в действии оружие "Шатун", а также новые предметы, разновидности мутантов (один из них похож на гориллу), способы исследования мира и использования окружения в свою пользу.

Metro 2039 — что известно об игре от украинских разработчиков

Сюжет "Metro 2039" продолжает рассказ о жизни в Москве после ядерного удара. События разворачиваются через четверть века после ядерного апокалипсиса и через три года после финала Metro Exodus. Новый протагонист персонаж по имени Незнакомец (The Stranger), ранее покинувший метро, но вынужденный вернуться в подземку из-за жестоких кошмаров и "призраков прошлого".

Главный герой Незнакомец возвращается в Москву Фото: Скриншот

Тем временем в московском метро произошли глобальные изменения. Разрозненные фракции объединились под флагом Новорейха — тоталитарного режима, который возглавляет бывший спартанец Хантер, ставший жестоким диктатором. Он обещает выжившим спасение на поверхности, но на самом деле управляет метро "разоренной Москвы" с помощью пропаганды и казней.

Главный герой должен докопаться до правды, переосмыслить события прошлых частей и найти себя.

Напомним, Фокус писал о том, что показали в первом трейлере "Metro 2039".

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