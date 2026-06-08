Новий фюрер у Москві: вийшов перший трейлер ігроладу "Metro 2039"

Украинская студия 4A Games представила геймплей шутера "Metro 2039", розкрила сюжетні подробиці про те, хто у грі править московським метро та головне, повідомили, коли вийде нова частина франшизи.

"На Xbox Games Showcase ми презентували перший повний трейлер ігроладу METRO 2039, що містив майже три хвилини матеріалу, знятого безпосередньо в грі. Крім того, ми з гордістю повідомляємо, що гра потрапить до ваших рук у лютому 2027 року. Вона вийде на Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam і в Epic Games Store", — сказано у повідомлені розробників 4A Games.

Геймплейний трейлер Metro 2039

Новий трейлер цілком присвячений новому "фюреру", який за сюжетом править у Москві, це Хантер, колишній легендарний рейнджер ордену "Спарта", який за допомогою брехні та пропаганди перетворився на фанатичного диктатора та управляє Новорейхом завдяки репресіям та страху.

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Усю увагу в трейлері "Metro 2039" приділено саме ігроладу і в ньому показують фрагменти різних локацій: від смертельно небезпечних диких земель до опромінених вулиць Москви, нужденних поселень на станціях і страхітливих тунелів метро столиці РФ.

Зазначається, що новий трейлер "Metro 2039" повністю створений на рушії гри, і поєднує в собі кадри від першої особи й нестандартні ракурси камери, щоб показати все, за що фанати люблять гру: похмуру атмосферу, виживання, скритність, жорстокість і жахи.

У трейлері можна вперше побачити в дії зброю "Шатун", а також нові предмети, різновиди мутантів (один із них схожий на горилу), способи дослідження світу й використання оточення на свою користь.

Metro 2039 – що відомо про гру від українських розробників

Сюжет "Metro 2039" продовжує розповідь про життя у Москві після ядерного удару. Події розгортаються через чверть століття після ядерного апокаліпсису та через три роки після фіналу Metro Exodus. Новий протагоніст персонаж на ім'я Незнайомець (The Stranger), раніше покинув метро, ​​але змушений повернутися в підземку через жорстокі кошмари та "привиди минулого".

Головний герой Незнайомець повертається до Москви Фото: Скріншот

Тим часом у московському метро відбулися глобальні зміни. Розрізнені фракції об'єдналися під прапором Новорейху — тоталітарного режиму, який очолює колишній спартанець Хантер, який став жорстоким диктатором. Він обіцяє тим, хто вижив, порятунок на поверхні, але насправді керує метро "сплюндрованої Москви" за допомогою пропаганди та страт.

Головний герой має докопатися до правди, переосмислити події минулих частин та знайти себе.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що показали в першому трейлері "Metro 2039".

А розробники серії комп'ютерних ігор Call of Duty анонсували нову історію і вперше за довгий час тут будуть задіяні реальні країни: КНДР та Південна Корея.