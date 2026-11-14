Раздача GTA VI Ultimate Edition: как получить копию бесплатно (фото)

Стриминговая платформа Twitch объявила о масштабной акции, посвящённой выходу AAA-проекта от Rockstar. В рамках мероприятия планируется ежедневная раздача ключей активации GTA VI Ultimate Edition.

Масштабное мероприятие GTA VI Launch Celebration пройдет с 19 по 30 ноября. О предстоящей раздаче ключей Twitch сообщил на своей странице в X.

Согласно сообщению, Twitch раздаст десятки тысяч игровых кодов GTA зрителям, которые будут просматривать категорию "GTA 6" после её запуска.

Также сообщается, что кодов активации будет больше, чем на любом другом сайте. Кроме того, аккаунт Twitch уточнил, что речь идет именно о версии Ultimate Edition, которая стоит 4 299 гривен в PlayStore, в то время как базовая версия стоит 3 499 гривен.

Twitch раздаст зрителям десятки тысяч игровых кодов GTA Фото: Twitch

Судя по комментариям под постом, речь идет о действительно крупной розыгрыше: в ответ на комментарий пользователя социальной сети X о его невезении, в котором говорилось: "Десять тысяч кодов, и я уже знаю, что увижу 10 001 человека, которые выиграют, а потом Twitch скажет: "Наслаждайтесь трансляцией", аккаунт Twitch ответил: "Кто сказал, что только 10 000 ключей?"

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Речь идет о действительно крупной раздаче Фото: Twitch

Ранее мы сообщали, что выпуск GTA VI уже привёл к многочисленным отпускам и внеплановым выходным. Уже подсчитали, что запуск GTA 6 обойдётся экономике США в более чем 1 миллиард долларов в день релиза.

Компания Sony выпустила технологию апскейлинга изображения на основе искусственного интеллекта для базовых консолей PlayStation 5 и PS5 Slim. Эта функция получила название QSSR и улучшает четкость изображения в играх.