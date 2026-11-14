Роздача GTA VI Ultimate Edition: як отримати копію безкоштовно (фото)

Стрімінг-платформа Twitch оголосила про масштабну акцію, присвячену релізу AAA-проєкту від Rockstar. Під час події планується щоденна роздача ключів активації GTA VI Ultimate Edition.

Масштабна подія GTA VI Launch Celebration відбудеться з 19 по 30 листопада. Про майбутню роздачу ключів Twitch повідомили на своїй сторінці в X.

Згідно з повідомленням, Twitch роздасть десятки тисяч ігрових кодів GTA глядачам, які переглядатимуть категорію "GTA 6" після її запуску.

Також повідомляється, що кодів активації буде більше, ніж на будь-якому іншому сайті. Також аккаунт Twitch уточнив, що мова йде саме про версію Ultimate Edition, яка коштує 4 299 гривень у PlayStore, в той час як базова версія коштує 3 499 гривень.

Twitch роздасть десятки тисяч ігрових кодів GTA глядачам Фото: Twitch

Судячи з коментарів під дописом, мова йде про дійсно велику роздачу: у відповідь на коментар користувача соцмережі X про його невезіння, в якому йшлося: "Десять тисяч кодів і я вже знаю, що побачу 10 001 людей, які виграють, а потім Twitch скаже наасалоджуватися трансляцією", аккаунт Twitch відповів: "Хто сказав, що лише 10 000 ключів?"

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Мова йде про дійсно велику роздачу Фото: Twitch

Раніше ми розповідали, що реліз GTA VI вже призвів до численних відпусток та позапланових вихідних. Вже підрахували, що запуск GTA 6 обійдеться економіці США у понад 1 мільярд доларів у день релізу.

Компанія Sony випустила технологію апскейлінгу зображення на основі штучного інтелекту для базових консолей PlayStation 5 та PS5 Slim. Ця функція отримала назву QSSR і покращує чіткість зображення в іграх.