Хакер пообещал выпустить .exe-файл для неполной сборки GTA 6 для Xbox, независимо от того, достигнет ли мем-коин Cyberleek своей целевой рыночной капитализации или нет.

Анонимный хакер Cyberleek заявил, что выложил в сеть сборку игры GTA 6 для Xbox Series X/S, пишет dlcompare. Cyberleek выпустил исполняемый файл сборки GTA 6 для Xbox, что вызвало опасения относительно возможного неофициального порта на ПК.

Печально известный хакер пообещал выпустить .exe-файл для неполной сборки GTA 6 для Xbox, независимо от того, достигнет ли мем-коин Cyberleek своей целевой рыночной капитализации или нет.

Cyberleek в новом заявлении подчеркнул, что его действия в отношении GTA 6 до сих пор были направлены на "борьбу с антипотребительскими практиками в игровой индустрии". Также он высмеивает пока что безуспешные попытки материнской компании Rockstar, Take-Two, предотвратить дальнейшие утечки или, судя по всему, найти виновных, говоря: "После месяцев удалений, судебных повестки и отслеживания кошельков охота все еще продолжается, а загрузки продолжают поступать".

Видео дня

Cyberleek has released the GTA 6 Xbox build’s main executable required to make the files readable as an “early Christmas gift” A playable PC port might happen sooner than expected. https://t.co/XHPj7aL6CM — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 23, 2026

Кошмар для Take-Two

В сети прогнозируют, что перекомпиляция сборки для Xbox с помощью искусственного интеллекта может привести к выходу GTA 6 на ПК всего за несколько дней, а к повышению производительности по сравнению с консольной версией — за несколько недель.

Конечно, это кошмарный сценарий для Take-Two, Sony и Microsoft, которые получают значительную выгоду от выпуска GTA 6 исключительно на консолях. Консольная версия GTA 6 ориентирована на 30 кадров в секунду на всех платформах, хотя порой ей сложно достичь этого на базовых моделях PS5, Xbox Series X и S. В результате существует огромный интерес к потенциальной ПК-версии с частотой 60 кадров в секунду.

Выпуск сборки для Xbox в этом месяце опровергает мнение о том, что Cyberleek имел доступ лишь к ранней разработческой сборке GTA 6, и это впечатление подкреплялось не только видео, выпущенными летом, но и различиями, появившимися после официального запуска игры.

Что известно о Cyberleek

Cyberleek заявил о себе в августе. Тогда он опубликовал геймплей, свидетельствовавший о доступе к рабочей версии игры, и почти сразу превратил утечки в рекламу собственного мем-коина: каждый новый ролик он привязывал к цене токена. В октябре хакер пообещал выпустить полную версию, если капитализация достигнет $30 млн. Эта цель не была достигнута, и вскоре Cyberleek заявил, что прекращает утечки.

Напомним, что Фокус писал, что выход GTA 6 привлек внимание не только поклонников видеоигр, но и мошенников. Киберпреступники используют ажиотаж вокруг новой игры, чтобы выманивать деньги и личные данные пользователей.

Кроме того, мы писали, что видеоигра GTA VI в первый день после выхода собрала 3,79 млрд долларов, то есть примерно 170 млрд гривен. Эта сумма стала рекордом в индустрии развлечений.