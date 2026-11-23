Хакер пообіцяв випустити .exe-файл для неповної збірки GTA 6 для Xbox, незалежно від того, чи досягне мемкоїн Cyberleek своєї цільової ринкової капіталізації чи ні.

Анонімний хакер Cyberleek заявив, що виклав у мережу збірку гри GTA 6 для Xbox Series X/S, пише dlcompare. Cyberleek випустив виконуваний файл збірки GTA 6 для Xbox, що викликало занепокоєння щодо можливого неофіційного порту на ПК.

Сумнозвісний хакер пообіцяв випустити .exe-файл для неповної збірки GTA 6 для Xbox, незалежно від того, чи досягне мемкоїн Cyberleek своєї цільової ринкової капіталізації чи ні.

Cyberleek у новій заяві наполіг на тому, що дії щодо GTA 6 досі були спрямовані на "боротьбу з антиспоживацтвом в ігровій індустрії". Також він насміхається з поки що невдалих зусиль материнської компанії Rockstar, Take-Two, щодо запобігання подальшим витокам або, схоже, пошуку винних, кажучи: "Після місяців видалення, судових повісток та відстеження гаманців полювання все ще триває, а завантаження продовжують надходити".

Відео дня

Cyberleek has released the GTA 6 Xbox build’s main executable required to make the files readable as an “early Christmas gift” A playable PC port might happen sooner than expected. https://t.co/XHPj7aL6CM — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 23, 2026

Кошмар для Take-Two

У мережі прогнозують, що перекомпіляція збірки для Xbox за допомогою штучного інтелекту може призвести до виходу GTA 6 на ПК всього за кілька днів, а покращення продуктивності порівняно з консольною версією – за кілька тижнів.

Звісно, ​​це кошмарний сценарій для Take-Two, Sony та Microsoft, які отримують значні вигоди від виходу GTA 6 лише на консолях. Консольна версія GTA 6 орієнтована на 30 кадрів в секунду на всіх платформах, хоча часом їй важко досягти цього на базовій PS5, Xbox Series X та S. Як результат, існує величезний інтерес до потенційної ПК-версії з ігровим процесом 60 кадрів в секунду.

Випуск збірки для Xbox цього місяця суперечить думці, що Cyberleek мав доступ лише до ранньої розробницької збірки GTA 6, і це відчуття підкріплювалося не лише відео, випущеними влітку, але й відмінностями, що з'явилися після офіційного запуску гри.

Що відомо про Cyberleek

Cyberleek дав про себе знати в серпні. Тоді він виклав геймплей, який свідчив про доступ до робочої версії гри, і майже одразу перетворив витоки на рекламу власного мемкоїна: кожен новий ролик він прив’язував до ціни токена. У жовтні хакер обіцяв повну збірку, якщо капіталізація досягне $30 млн. Цієї мети не досягли, і невдовзі Cyberleek заявив, що припиняє витоки.

Нагадаємо, Фокус писав, що вихід GTA 6 привернув увагу не лише шанувальників відеоігор, а й шахраїв. Кіберзлочинці використовують ажіотаж навколо нової гри, щоб виманювати гроші та особисті дані користувачів.

Також ми писали, що відеогра GTA VI у перший день виходу зібрала 3,79 млрд доларів, тобто приблизно 170 млрд гривень. Ця сума стала рекордом у розважальній індустрії.