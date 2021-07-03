Курс на Индию и КНР, а также "братание" с Украиной: новая стратегия нацбезопасности РФ

Кремль будет усиливать защиту граждан РФ, проживающих в других странах, готовить экономику к военному времени, а также укреплять позиции русского языка.

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию национальной безопасности. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

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Среди основных целей внешней политики России указывается углубление сотрудничества с Китаем, Индией и СНГ. Для их достижения планируется "устранять и предотвращать очаги напряженности на территориях соседних с РФ государств"..

В стратегии прописано также укрепление "братских связей между российским, украинским и белорусским народами". Однако конкретные шаги для этого не указываются. Россия также будет прилагать усилия для укрепления позиций русского языка как языка международного общения. Поддерживать граждан РФ, которые проживают в других странах ради "сохранения общерусской культурной идентичности".

Угрозу для России несет США, которые отказываются от обязательств в сфере контроля над вооружением. Размещение американских боеголовок средней и малой дальности на территории Европы и в Тихоокеанском регионе несут угрозу для стабильности и международной безопасности. А учения NATO, в которых отрабатывают возможность нанесения ядерного удара, усиливает угрозы для РФ

Также планируется вести подготовку экономики к защите государства от вооруженного нападения для удовлетворения нужд населения в военное время. Другие особые задачи для РФ:

Военно-патриотическое воспитание граждан Наращивание и переоснащение Вооруженных сил Планирование мобилизации и подготовка к ней Выявление угроз, как существующих, так и перспективных.

Напомним, Путин на "Прямой линии" в очередной раз заявил, что украинцы и россияне — это один народ. Также российский президент объявил о продлении договора о дружбе и сотрудничестве РФ и Китая.