Курс на Індію й КНР, а також "братання" з Україною: нова стратегія нацбезпеки РФ
Кремль буде посилювати захист громадян РФ, які проживають в інших країнах, готувати економіку до воєнного часу, а також зміцнювати позиції російської мови.
Президент Росії Володимир Путін затвердив нову стратегію національної безпеки. Про це повідомляється на інтернет-порталі правової інформації.
Серед основних цілей зовнішньої політики Росії вказується поглиблення співпраці з Китаєм, Індією та СНД. Для їх досягнення планується "усувати та запобігати вогнищ напруженості на територіях сусідніх з РФ держав".
У стратегії прописано також зміцнення "братніх звʼязків між російським, українським і білоруським народами". Однак конкретні кроки для цього не вказуються. Росія також буде докладати зусиль для зміцнення позицій російської мови як мови міжнародного спілкування. Підтримувати громадян РФ, які проживають в інших країнах заради "збереження загальноросійської культурної ідентичності".
Загрозу для Росії несе США, які відмовляються від зобовʼязань у сфері контролю над озброєнням. Розміщення американських боєголовок середньої та малої дальності на території Європи й в Тихоокеанському регіоні несуть загрозу для стабільності й міжнародної безпеки. А вчення NATO, в яких відпрацьовують можливість завдавання ядерного удару, посилює загрози для РФ.
Також планується вести підготовку економіки до захисту держави від збройного нападу для задоволення потреб населення у воєнний час. Інші особливі завдання для РФ:
- Військово-патріотичне виховання громадян
- Нарощування і переоснащення Збройних сил
- Планування мобілізації та підготовка до неї
- Виявлення загроз, як наявних, так і перспективних.
Нагадаємо, Путін на "Прямої лінії" в черговий раз заявив, що українці і росіяни — це один народ. Також російський президент оголосив про продовження договору про дружбу і співробітництво РФ і Китаю.