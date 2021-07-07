"Смерчи" и "Осы-АКМ": части ВСУ провели учения по отражения авиаударов на юге Украины (видео)

По сценарию, штурмовики условного врага атаковали колонну артиллерии, за что были уничтожены зенитно-ракетными комплексами.

Рядом с административной границей с оккупированным Крымом украинские военные провели батальонно-тактические учения с применением РСЗО "Смерч" и ЗРК "Оса-АКМ". Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.

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По легенде маневров, зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного врага и колонны военной техники. Колонна "Смерчей" совершила марш для смены боевых позиций и была атакована авиацией условного врага.

Расчеты "Ос", как утверждает командующий Объединенных сил Сергей Наев, в максимально приближенных к боевым условиях сперва провели разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, а позже уничтожили цели пусками ракет.

После чего уже реактивная артиллерия уничтожила пункты базирования условного врага на взлетно-посадочных полосах, их штурмовую авиацию и БПЛА.

Подчеркивается, что в рамках учений отрабатывалась также маскировка позиции, налаживание системы связи и управления, а также приведение техники из походного положения в боевое.

Напомним, 5 июля на Донбассе бойцы ВСУ форсировали реку, соорудив переправу.

Отметим также, что на учениях Sea Breeze-2021 начался новый этап. Бойцы отправились с места базирования в район ожидания.