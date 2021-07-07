"Смерчі" й "Оси-АКМ": частини ЗСУ провели навчання з відбиття авіаударів на півдні України (відео)
За сценарієм, штурмовики умовного ворога атакували колону артилерії, за що були знищені зенітно-ракетними комплексами.
Поруч з адміністративним кордоном з окупованим Кримом українські військові провели батальйонно-тактичні навчання із застосуванням РСЗВ "Смерч" і ЗРК "Оса-АКМ". Про це повідомляє Командування обʼєднаних сил ЗС України у Facebook.
За легендою маневрів, зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога та колони військової техніки. Колона "Смерчів" здійснила марш для зміни бойових позицій і була атакована авіацією умовного ворога.
Розрахунки "Ос", як стверджує командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв, у максимально наближених до бойових умовах спершу провели розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, а пізніше знищили цілі пусками ракет.
Після чого вже реактивна артилерія знищила пункти базування умовного ворога на злітно-посадочних смугах, їхню штурмову авіацію і БПЛА.
Підкреслюється, що в рамках навчань відпрацьовувалися також маскування позиції, налагодження системи звʼязку й управління, а також приведення техніки з похідного положення в бойове.
Нагадаємо, 5 липня на Донбасі бійці ЗСУ форсували річку, спорудивши переправу.
Зазначимо також, що на навчаннях Sea Breeze-2021 почався новий етап. Бійці вирушили з місця базування в район очікування.