"Смерчі" й "Оси-АКМ": частини ЗСУ провели навчання з відбиття авіаударів на півдні України (відео)

За сценарієм, штурмовики умовного ворога атакували колону артилерії, за що були знищені зенітно-ракетними комплексами.

Поруч з адміністративним кордоном з окупованим Кримом українські військові провели батальйонно-тактичні навчання із застосуванням РСЗВ "Смерч" і ЗРК "Оса-АКМ". Про це повідомляє Командування обʼєднаних сил ЗС України у Facebook.

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За легендою маневрів, зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога та колони військової техніки. Колона "Смерчів" здійснила марш для зміни бойових позицій і була атакована авіацією умовного ворога.

Розрахунки "Ос", як стверджує командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв, у максимально наближених до бойових умовах спершу провели розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, а пізніше знищили цілі пусками ракет.

Після чого вже реактивна артилерія знищила пункти базування умовного ворога на злітно-посадочних смугах, їхню штурмову авіацію і БПЛА.

Підкреслюється, що в рамках навчань відпрацьовувалися також маскування позиції, налагодження системи звʼязку й управління, а також приведення техніки з похідного положення в бойове.

Нагадаємо, 5 липня на Донбасі бійці ЗСУ форсували річку, спорудивши переправу.

Зазначимо також, що на навчаннях Sea Breeze-2021 почався новий етап. Бійці вирушили з місця базування в район очікування.