В Литве прервали пресс-конференцию президента для перехвата российских самолетов (видео)

Пилоты забежали прямо во время прямой трансляции в ангар с истребителем, чтобы вылететь на перехват самолетов.

В Литве пришлось прервать пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы из-за сообщения о тревоги. Об этом сообщает испанское издание El Mundo

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Во время визита авиабазы НАТО в Литве прозвучала боевая тревога. Из-за этого пришлось прервать выступление политиков. Они выступали в одном из ангаров, где на боевом дежурстве находятся истребители Eurofighter Typhoon. Пилоты прямо на прямой трансляции забежали в ангар и начали подниматься в истребитель.

"В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому была задействована воздушная полиция", — заявил пресс-офицер ВС Литвы капитан Андрюс Дилда.

Были задействованы два истребителя для перехвата, предположительно, российских самолетов.

Напомним, в марте НАТО перехватило более 10 российских самолетов в течение 6 часов в небе над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями. Ранее британские ВВС перехватили два Ту-142 над Северным морем.