Британские ВВС заявили о перехвате двух российских Ту-142 над Северным морем

Для перехвата в небо были подняты два истребителя Typhoon, которые сопровождались самолетом-заправщиком Brize Norton.

Самолеты "Тайфун" Королевских ВВС были подняты в небо для перехвата двух российских самолетов Ту-142 "Медведь-Ф". Они пролетали вблизи с границами Великобритании. Об этом сообщает BBC.

У берегов Великобритании в Лоссимауте британские истребители в сопровождении с самолетом-заправщиком были подняты для перехвата двух российских самолетов. Ту-142 "Медведь-Ф" используются российскими ВВС для разведки и борьбы с подводными лодками. Информация о пролете российских самолетов поступила от союзников НАТО.

[ + – ] Истребитель Typhoon Фото: Ministry of Defence

"Экипажи здесь, в Шотландии, находятся в режиме ожидания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы бороться с любыми потенциальными угрозами для Великобритании. Мы были подняты и перехватили два российских Ту-142 летевших недалеко от Великобритании, оставаясь на своей задаче, чтобы отговорить их от полетов в этим районе", — заявил один из членов экипажа о событии.

Напомним, согласно данным НАТО, в 2020 году авиация альянса совершила 350 перехватов российских военных самолетов. Всего натовские самолеты вылетали для перехвата самолетов 400 раз.

Отметим, что точно такая же ситуация была 28 ноября 2020 года. Тогда Британия заявила о перехвате двух российских Ту-142 над Северным морем.