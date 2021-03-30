Британські ВПС заявили про перехоплення двох російських Ту-142 над Північним морем

Для перехоплення в небо були підняті два винищувачі Typhoon, які супроводжувалися літаком-заправником Brize Norton.

Літаки "Тайфун" Королівських ВПС були підняті в небо для перехоплення двох російських літаків Ту-142 "Ведмідь-Ф". Вони пролітали поблизу кордонів Великобританії. Про це повідомляє BBC.

Біля берегів Великобританії в Лоссімуті британські винищувачі разом із літаком-заправником були підняті для перехоплення двох російських літаків. Ту-142 "Ведмідь-Ф" використовуються російськими ВПС для розвідки і боротьби з підводними човнами. Інформація про проліт російських літаків надійшла від союзників НАТО.

[ + – ] винищувач Typhoon Фото: Ministry of Defence

"Екіпажі тут, у Шотландії, знаходяться в режимі очікування 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб боротися з будь-якими потенційними загрозами для Великобританії. Ми були підняті та перехопили два російські Ту-142 летіли недалеко від Великобританії, залишаючись на своєму завданні, щоб відмовити їх від польотів у цьому районі", — заявив один із членів екіпажу про подію.

Нагадаємо, згідно з даними НАТО, у 2020 році авіація альянсу здійснила 350 перехоплень російських військових літаків. Всього натовські літаки вилітали для перехоплення літаків 400 разів.

Зазначимо, що точно така ж ситуація відбулася 28 листопада 2020 року. Тоді Британія заявила про перехоплення двох російських Ту-142 над Північним морем.