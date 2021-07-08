У Литві перервали пресконференцію президента для перехоплення російських літаків (відео)

Пілоти забігли прямо під час прямої трансляції в ангар з винищувачем, щоб вилетіти на перехоплення літаків.

У Литві довелося перервати пресконференцію премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи через повідомлення тривоги. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

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Під час візиту авіабази НАТО в Литві прозвучала бойова тривога. Через це довелося перервати виступ політиків. Вони виступали в одному з ангарів, де на бойовому чергуванні знаходяться винищувачі Eurofighter Typhoon. Пілоти прямо на прямій трансляції забігли в ангар і почали підніматися у винищувач.

"У міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем біля кордону Литви службами стеження були зафіксовані два повітряних судна без узгодженого польотного плану, які не підтримували звʼязок з наземним центром управління польотами, тому була задіяна повітряна поліція", — заявив пресофіцер ЗС Литви капітан Андрюс Ділда .

Були задіяні два винищувачі для перехоплення, імовірно, російських літаків.

Нагадаємо, в березні НАТО перехопило більше 10 російських літаків протягом 6 годин у небі над Північною Атлантикою, Північним морем, Чорним і Балтійським морями. Раніше британські ВПС перехопили два Ту-142 над Північним морем.