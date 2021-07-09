Талибы ведут бои за Кандагар в Афганистане, - СМИ

Против боевиков спецназ правительственных сил проводил спецоперацию в разных районах города, сейчас бои идут в районе городского рынка.

Талибан вошли в стратегически важный город Кандагар в Афганистане. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости", ссылаясь на источники.

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По информации их источников, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Сообщается о нескольких погибших среди мирного населения.

В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецназ сил безопасности провел операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

Кандагар — стратегически важный город. В период с 1979 по 1988 годы в нем базировались войска СССР, которые должны были, в случае обострения, сразиться с пакистанской армией. До августа 2001 года в окрестностях Кандагара находился крупнейшей тренировочный лагерь боевиков аль-Каиды. С 2001 года контролировался силами войск НАТО и США.

Важность Кандагара состоит в том, что от столицы Кабула до Кандагара всего 600 км. Взятие под контроль такого города может стать плацдармом для Талибана. Усиление талибов происходит на фоне вывода американского контингента из страны.

Напомним, по информации СМИ, на границе Афганистана с Туркменистаном шел бой, а военные эвакуировали свои семьи подальше от границ.

Сообщалось, что Талибан взял под контроль крупнейший погранпункт с Ираном.