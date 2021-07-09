Таліби ведуть бої за Кандагар в Афганістані, — ЗМІ

Проти бойовиків спецпризначенці урядових сил проводили спецоперацію в різних районах міста, наразі бої йдуть у районі міського ринку.

Талібан увійшли в стратегічно важливе місто Кандагар в Афганістані. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости", посилаючись на джерела.

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За інформацією їхніх джерел, бої йшли в районі центральної в'язниці, а наразі тривають у районі ринку. Повідомляється про декілька загиблих серед мирного населення.

У той же час згідно із заявою Національного управління безпеки, уночі спецпризначенці сил безпеки провели операцію проти талібів у ряді районів міста, у результаті чого було вбито дев'ять бойовиків, ще двоє були поранені.

Кандагар — стратегічно важливе місто. У період з 1979 по 1988 роки в ньому базувалися війська СРСР, які повинні були, в разі загострення, битися з пакистанською армією. До серпня 2001 року в околицях Кандагара був найбільший тренувальний табір бойовиків Аль-Каїди. З 2001 року контролювався силами військ НАТО і США.

Важливість Кандагара полягає в тому, що від столиці Кабула до Кандагара всього 600 км. Взяття під контроль такого міста може стати плацдармом для Талібану. Посилення талібів відбувається на фоні виведення американського контингенту з країни.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на кордоні Афганістану з Туркменістаном йшов бій, а військові евакуювали свої сім'ї подалі від кордонів.

Повідомлялося, що Талібан взяв під контроль найбільший прикордонний пункт з Іраном.