3,7 тыс. гектар. В Украине заработал крупнейший военный полигон "Ягорлик" (фото)
В Генштабе заявляют, что его площади достаточно, чтобы испытывать любое имеющейся и перспективное вооружение в армии.
Вооруженные силы Украины получили крупнейший военный полигон для испытаний "Ягорлик". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Из-за российской аннексии Крыма, Вооруженные силы потеряли испытательный полигон "Чауда", который был основным местом для испытания вооружений. Поэтому с 2018 года в Генштабе ведут работу по обустройству нового полигона. В этом же году было выбрано место, а с конца 2019 года были начаты работы по воплощению проекта.
Сообщается, что площадь полигона составляет 3,7 тысячи гектара, находится он в Херсонской области. По словам генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко, оснащение полигона одно из самых современных в Европе. Эксплуатировать полигон начали еще во время строительства, но с некоторыми ограничениями.
"Ягорлик" предназначен для стрельб со всего имеющегося вооружения ВСУ, а также для испытаний перспективного вооружения большой дальности поражения. На полигоне оборудованы технические средства для управления авиации и ведения противовоздушного боя современными средствами. Помимо этого полигон является автономным и экологичным за счет солнечной энергии.
Напомним, на учениях Sea Breeze отработали освобождение территории от боевиков, которые по легенде, пытались создать "республику". Отметим, что в июне ВСУ провели учебные запуски ракет из Javelin.