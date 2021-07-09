3,7 тыс. гектар. В Украине заработал крупнейший военный полигон "Ягорлик" (фото)

В Генштабе заявляют, что его площади достаточно, чтобы испытывать любое имеющейся и перспективное вооружение в армии.

Вооруженные силы Украины получили крупнейший военный полигон для испытаний "Ягорлик". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Из-за российской аннексии Крыма, Вооруженные силы потеряли испытательный полигон "Чауда", который был основным местом для испытания вооружений. Поэтому с 2018 года в Генштабе ведут работу по обустройству нового полигона. В этом же году было выбрано место, а с конца 2019 года были начаты работы по воплощению проекта.

Фото: Генштаб ВСУ

Сообщается, что площадь полигона составляет 3,7 тысячи гектара, находится он в Херсонской области. По словам генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко, оснащение полигона одно из самых современных в Европе. Эксплуатировать полигон начали еще во время строительства, но с некоторыми ограничениями.

Фото: Генштаб ВСУ

"Ягорлик" предназначен для стрельб со всего имеющегося вооружения ВСУ, а также для испытаний перспективного вооружения большой дальности поражения. На полигоне оборудованы технические средства для управления авиации и ведения противовоздушного боя современными средствами. Помимо этого полигон является автономным и экологичным за счет солнечной энергии.

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, на учениях Sea Breeze отработали освобождение территории от боевиков, которые по легенде, пытались создать "республику". Отметим, что в июне ВСУ провели учебные запуски ракет из Javelin.