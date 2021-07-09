Пытались создать "республику". На Sea Breeze отработали освобождение территории от боевиков (фото)

Военные освободили горсовет, аэродром, уничтожили лагерь боевиков, а также отработали сложные маневры по деблокаде союзников и без парашютному десантированию.

На украино-американских учениях Sea Breeze-2021 бойцы отрабатывали восстановление контроля над регионом, который захватили боевики для создания псевдореспублик. Об этом сообщает АрміяInform.

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Многонациональный штаб учений принял решения провести спецоперацию по возвращению территории под государственный контроль территории, захваченные боевиками. Для этого силы береговой части разделили на 4 тактические группы и одну группу огневого поражения.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Операция началась с высадки тактических воздушных и морских десантов с дальнейшим продвижением вглубь кризисного региона. Высадку десанта обеспечивали спецподразделения СБУ. Морпехи деблокировали порт, горсовет, объекты критической инфраструктуры. Они их удерживали до прибытия Нацгвардии на выделенный участок границы.

Вторая тактическая группа, состоящая из украинских морпехов, пограничников и военных из Грузии и Молдовы провели без парашютное десантирование из вертолетов и атаковали захваченный аэродром. После чего была организована круговая оборона до прихода основных сил.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Третья тактическая группа выдвинулась на помощь подразделениям союзников, попавших в засаду. Пройдя морскую преграду, бойцы уничтожили ДРГ врага, также деблокировала союзные подразделения.

Украино-американская группа, высадившись на берег, обнаружила лагерь боевиков. Его удалось заблокировать и отбить атаку резервов боевиков.

Подчеркивается, что действия были запланированы с учетом боевых действий в зоне ООС.

Напомним, новый этап учений Sea Breeze-2021 стартовал 6 июля, бойцы отправились в зону ожидания из места базирования. Учения Sea Breeze-2021 начались 28 июня. В них принимают участие военные и наблюдатели из 32 стран мира. Бойцы ССО совместно с американскими коллегами выполняли десантирование из конвертопланов Osprey.