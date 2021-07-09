Намагалися створити "республіку". На Sea Breeze відпрацювали звільнення території від бойовиків (фото)

Військові звільнили міськраду, аеродром, знищили табір бойовиків, а також відпрацювали складні маневри деблокади союзників і без парашутного десантування.

На україно-американських навчаннях Sea Breeze-2021 бійці відпрацьовували відновлення контролю над регіоном, який захопили бойовики для створення псевдореспублік. Про це повідомляє АрміяInform.

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Багатонаціональний штаб навчань прийняв рішення провести спецоперацію по поверненню території під державний контроль території, захоплені бойовиками. Для цього сили берегової частини розділили на 4 тактичні групи та одну групу вогневого ураження.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Операція почалася з висадки тактичних повітряних і морських десантів з подальшим просуванням вглиб кризового регіону. Висадку десанту забезпечували спецпідрозділи СБУ. Морпіхи деблокували порт, міськраду, об'єкти критичної інфраструктури. Вони їх утримували до прибуття Нацгвардії на виділену ділянку кордону.

Друга тактична група, що складається з українських морпіхів, прикордонників і військових з Грузії та Молдови провели безпарашутне десантування з вертольотів і атакували захоплений аеродром. Після чого була організована кругова оборона до приходу основних сил.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Третя тактична група висунулася на допомогу підрозділам союзників, які потрапили в засідку. Пройшовши морську перешкоду, бійці знищили ДРГ ворога, також деблокували союзні підрозділи.

Україно-американська група, висадившись на берег, виявила табір бойовиків. Його вдалося заблокувати і відбити атаку резервів бойовиків.

Підкреслюється, що дії були заплановані з урахуванням бойових дій у зоні ООС.

Нагадаємо, новий етап навчань Sea Breeze-2021 стартував 6 липня, бійці вирушили в зону очікування з місця базування. Навчання Sea Breeze-2021 почалися 28 червня. У них беруть участь військові та спостерігачі з 32 країн світу. Бійці ССО спільно з американськими колегами виконували десантування з конвертопланів Osprey.