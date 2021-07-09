3,7 тис. гектарів. В Україні запрацював найбільший військовий полігон "Ягорлик" (фото)

У Генштабі заявляють, що його площі достатньо, щоб випробовувати будь-яке наявне і перспективне озброєння в армії.

Збройні сили України отримали найбільший військовий полігон для випробувань "Ягорлик". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Через російську анексію Криму Збройні сили втратили випробувальний полігон "Чауда", який був основним місцем для випробування озброєнь. Тому з 2018 року в Генштабі проводять роботу з облаштування нового полігону. У цьому ж році було вибрано місце, а з кінця 2019 року було розпочато роботи з втілення проекту.

Фото: Генштаб ВСУ

Повідомляється, що площа полігону становить 3,7 тисячі га, розташований він у Херсонській області. За словами генерал-лейтенанта Радіона Тимошенка, оснащення полігону одне з найсучасніших у Європі. Експлуатувати полігон почали ще під час будівництва, але з деякими обмеженнями.

Фото: Генштаб ВСУ

"Ягорлик" призначений для стрільб з усього наявного озброєння ЗСУ, а також для випробувань перспективного озброєння великої дальності ураження. На полігоні обладнані технічні засоби для управління авіації і ведення протиповітряного бою сучасними засобами. Крім цього, полігон є автономним і екологічним за рахунок сонячної енергії.

Фото: Генштаб ВСУ

Нагадаємо, на навчаннях Sea Breeze відпрацювали звільнення території від бойовиків, які за легендою, намагалися створити "республіку". Зазначимо, що в червні ЗСУ провели навчальні запуски ракет з Javelin.