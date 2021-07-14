Бойцы горно-штурмовой бригады на Донбассе учились покорять скалы (видео)

На одном из полигонов оборудовали имитацию горной местности, на которой военные отрабатывают разные тактические элементы.

В зоне проведения Операции объединенных сил бойцы Закарпатской 128 бригады проходят курс горной подготовки. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

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Пехотинцы обучались технике и тактике передвижения по скалам. На одном из малых полигонов была организована имитация горной местности в виде скал. Военные отрабатывали элементы десантирования при помощи веревок, транспортировку раненых, а также доставку боеприпасов.

По словам представителя бригады, такие навыки могут пригодиться не только при операциях в горной местности, но и в городах, среди разрушенных зданий и сооружений или промышленных объектов. Бойцы учатся доверять друг другу в критических ситуациях

Напомним, летчики ВВС Украины провели тактические учения, на которых отбили атаку на аэродром и атаковали наземные цели.

Ранее Бойцы ВСУ провели стрельбы из ЗУ-23-2, отрабатывая поражение наземных и воздушных целей.