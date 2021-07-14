Бійці гірничо-штурмової бригади на Донбасі вчилися підкорювати скелі (відео)
На одному з полігонів обладнали імітацію гірської місцевості, на якій військові відпрацьовують різні тактичні елементи.
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил бійці Закарпатської 128 бригади проходять курс гірської підготовки. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.
Піхотинці навчалися техніці й тактиці пересування по скелях. На одному з малих полігонів була організована імітація гірської місцевості у вигляді скель. Військові відпрацьовували елементи десантування за допомогою мотузок, транспортування поранених, а також доставку боєприпасів.
За словами представника бригади, такі навички можуть стати в нагоді не тільки під час операцій в гірській місцевості, але й у містах, серед зруйнованих будівель і споруд або промислових обʼєктів. Бійці вчаться довіряти один одному в критичних ситуаціях
Нагадаємо, льотчики ВПС України провели тактичні навчання, на яких відбили атаку на аеродром та атакували наземні цілі.
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