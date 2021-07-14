Самолеты не летают, а пилоты не имеют практики. В ФРГ проблемы с ВВС из-за урезания бюджета

В стране меньше половины истребителей готовы к эксплуатации из-за чего пилоты не могут выполнять стандарты НАТО по летному времени.

В Германии летчики Военно-воздушных сил не выполняют норму НАТО по летному времени. Проблема в том, что у Люфтваффе не хватает самолетов на ходу. Об этом пишет издание Nationat Interest.

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Из 875 летчиков лишь у 512 есть необходимое количество летных часов. При этом, как пишут в Daily Telegraph, причина недостаточной летной подготовки кроется в плохом состоянии самолетов. Они постоянно находятся на техобслуживании.

По словам генерал-лейтенанта Люфтваффе Инго Герхарца, борты простаивают из-за отсутствия запасных деталей.

Сообщается, что летом 2018 года лишь 10 из 128 истребителей Eurofighter были годными к полетам, а в 2019 году уже 39 из 128 самолетов были готовы к вылетам. Также 29 из 93 истребителей Tornado были годными в 2020 году.

Из Военно-воздушных сил уходят кадры. По информации издания, в первой половине 2021 года ушли в отставку 6 пилотов. При этом за последние 5 лет из ВВС ушло 11 человек.

Как писал военный аналитик Фокуса Игаль Левин в статье о летных часах украинских пилотов, в НАТО средним удовлетворительным является уровень налета в 120-180 часов в год.

Напомним, в Германии создали космическое командование Вооруженных сил для отслеживания ситуации в космосе и действий других стран.