Літаки не літають, а пілоти не мають практики. В ФРН проблеми з ВПС через урізання бюджету

У країні менше половини винищувачів готові до експлуатації через що пілоти не можуть виконувати стандарти НАТО льотного часу.

У Німеччині льотчики Військово-повітряних сил не виконують норму НАТО льотного часу. Проблема в тому, що у Люфтваффі не вистачає літаків на ходу. Про це пише видання Nationat Interest.

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З 875 льотчиків лише в 512 є необхідна кількість льотних годин. При цьому, як пишуть у Daily Telegraph, причина недостатньої льотної підготовки криється в поганому стані літаків. Вони постійно перебувають на техобслуговуванні.

За словами генерал-лейтенанта Люфтваффе Інго Герхарца, борти простоюють через відсутність запасних деталей.

Повідомляється, що влітку 2018 року лише 10 зі 128 винищувачів Eurofighter були придатними до польотів, а в 2019 році вже 39 зі 128 літаків були готові до вильоту. Також 29 із 93 винищувачів Tornado були придатними в 2020 році.

З Військово-повітряних сил йдуть кадри. За інформацією видання, в першій половині 2021 року пішли у відставку 6 пілотів. При цьому за останні 5 років із ВПС пішли 11 осіб.

Як писав військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у статті про льотні години українських пілотів, в НАТО середнім задовільним є рівень нальоту 120-180 годин на рік.

Нагадаємо, в Німеччині створили космічне командування Збройних сил для відстеження ситуації в космосі та дій інших країн.