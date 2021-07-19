Запереть берега на замок. ВМС Эстонии проведут первый пуск противокорабельной ракеты (видео)
В рамках развития ВМС, страна планирует закупить ракетные комплексы, которые будут способны поражать цели на дистанции в 220 км.
В Эстонии запланирован демонстрационный пуск ракеты берегового ракетного комплекса на острове Сааремаа. Об этом сообщает местное издание ERR.ee
Запуск противокорабельной ракеты будет проведен при поддержке Сил обороны, ВМС и Кайтселийта (добровольческое военизированное формирование, входящие в Силы обороны Эстонии, — Фокус). На данный момент неизвестно, из какого комплекса запустят ракету, но именного его планируется закупить после стрельб.
Как сообщают в издании, в районе пуска ракет ограничат зону в целях безопасности. Находится в районе стрельб также не рекомендуется.
В то же время на "Милитарном" пишут, что ранее планировалось участие Латвии в проекте по закупке комплекса. Однако они вышли из проекта из-за финансовых трудностей. На приобретение противокорабельных ракет и морских мин нужно около 56 млн долларов.
Закупка берегового ракетного комплекса планируется в рамках программы по развитию ВМС Эстонии до 2025 года. Ранее в страну перебрасывались польские комплексы с ракетами NSM. Они способно поражать цель на дистанции до 220 км, но без РЛС эксперты говорят о 40 км.
В дивизион входит:
- 6 пусковых мобильных установок (по 4 ракеты у каждой)
- радиолокационная станция TRS-15C Odra-C
- транспортные машины
- транспортно-заряжающие машины
- пункт управления
- другие вспомогательные машины.
Напомним, Польша закупит 250 американских танков Abrams на 5 млрд долларов. Ранее сообщалось, что Украина, Польша и Болгария начнут совместное производство минометов и мин к ним.