Замкнути береги на замок. ВМС Естонії проведуть перший пуск протикорабельної ракети (відео)

У рамках розвитку ВМС, країна планує закупити ракетні комплекси, які будуть здатні вражати цілі на дистанції у 220 км.

В Естонії запланований демонстраційний пуск ракети берегового ракетного комплексу на острові Сааремаа. Про це повідомляє місцеве видання ERR.ee.

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Запуск протикорабельної ракети буде проведено за підтримки Сил оборони, ВМС і Кайтселійту (добровільне воєнізоване формування, що входить до Сили оборони Естонії, — Фокус). Наразі невідомо, з якого комплексу запустять ракету, але саме його планується закупити після стрільб.

Як повідомляють у виданні, у районі пуску ракет обмежать зону з метою безпеки. Перебувати в районі стрільб також не рекомендується.

У той же час на "мілітарні" пишуть, що раніше планувалася участь Латвії в проекті із закупівлі комплексу. Однак, вони вийшли з проекту через фінансові труднощі. На придбання протикорабельних ракет і морських мін потрібно близько 56 млн доларів.

[ + – ] Перекидання польського ракетного комплексу в Естонію

Закупівля берегового ракетного комплексу планується в рамках програми з розвитку ВМС Естонії до 2025 року. Раніше в країну перекидалися польські комплекси з ракетами NSM. Вони здатні вражати ціль на дистанції до 220 км, але без РЛС експерти говорять про 40 км.

У дивізіон входить:

6 пускових мобільних установок (по 4 ракети в кожній)

радіолокаційна станція TRS-15C Odra-C

транспортні машини

транспортно-заряджені машини

пункт управління

інші допоміжні машини.

Нагадаємо, Польща закупить 250 американських танків Abrams на 5 млрд доларів. Раніше повідомлялося, що Україна, Польща і Болгарія почнуть спільне виробництво мінометів і мін до них.