"Три меча": в Украине стартовали учения с военными из Польши, США и Литвы (видео)

В ходе маневров бойцы отработают совместную оборону территории от условного врага, а также ряд других спецопераций.

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались учения "Три меча — 2021", в которых принимают участие военные из трех стран. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сегодня, 19 июля, учения стартовали, они продлятся до 30 июля. В них принимают участие бойцы из ЛитПолУкрБриг, а также американские военные.

Фото: АрміяInform

"Сегодня без преувеличения, знаменательный и величественный день для трех народов, для трех государств. Он является подтверждением крепкой дружбы, взаимного уважения и общего стремления противостоять агрессивной политики США", — заявил генерал-майор ДШВ Евгений Мойсюк.

Фото: АрміяInform

По словам Яна Сливки, учения укрепят безопасность в Европе, и несмотря на сложную ситуацию с пандемией, маневры все же удалось организовать. "Три меча" также должно способствовать большей взаимосовместимости стран НАТО и Украины.

Фото: АрміяInform

Сообщается, что в ходе маневров будут отработаны совместные действия по обороне территории от внешнего агрессора, а также ряд других уникальных тренировок.

Напомним, на учениях "Три меча" будет задействовано 1200 военных и 200 единиц техники. Учения впервые проходят на территории Украины.

Также сейчас в Украине проходят украино-британские учения "Козацька булава". На них военные отработали авиаэвакуацию раненых.