"Три мечі": в Україні стартували навчання з військовими з Польщі, США та Литви (відео)

Під час маневрів бійці відпрацюють спільну оборону території від умовного ворога, а також низку інших спецоперацій.

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почалися навчання "Три мечі-2021", в яких беруть участь військові з трьох країн. Про це повідомляє АрміяInform.

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Сьогодні, 19 липня, навчання стартували, вони триватимуть до 30 липня. У них беруть участь бійці з ЛітПолУкрбриг, а також американські військові.

Фото: АрміяInform

"Сьогодні без перебільшення, знаменний і величний день для трьох народів, для трьох держав. Він є підтвердженням тісної дружби, взаємної поваги і загального прагнення протистояти агресивній політиці США", — заявив генерал-майор ДШВ Євген Мойсюк.

Фото: АрміяInform

За словами Яна Сливки, навчання зміцнять безпеку в Європі, і незважаючи на складну ситуацію з пандемією, маневри все ж вдалося організувати. "Три мечі" також має сприяти більшій взаємосумісності країн НАТО й України.

Фото: АрміяInform

Повідомляється, що в процесі маневрів будуть відпрацьовані спільні дії з оборони території від зовнішнього агресора, а також низка інших унікальних тренувань.

Нагадаємо, на навчаннях "Три мечі" будуть задіяні 1 200 військових і 200 одиниць техніки. Навчання вперше проходять на території України.

Також зараз в Україні проходять українсько-британські навчання "Козацька булава". На них військові відпрацювали авіаевакуацію поранених.