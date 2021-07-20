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Военный Фокус

На этот раз в Грузии. Украина примет участие в учениях Agile Spirit со странами НАТО

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украина будет на учениях в грузии
Фото: armytimes.com | Грузинские военные на учениях в 2019 году

В нынешнем году к маневрам привлекут 2500 военных, из которых около 1600 будет грузинских военных, 700 из США, а остальные из других 13 стран.

С 26 июля по 6 августа в Грузии пройдут учения Agile Spirit с привлечением 2500 военных из 15 стран НАТО и стран-партнеров. Об этом сообщает пресс-служба командования США в Европе и Африке.

В учениях примут участия войска из Грузии (принимающая страна), Эстонии, Германии Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Цель учений — повышение оперативной совместимости и укрепление региональной безопасности.

Из 2500 военных около 700 прибудут из США и 1600 будет от Грузии. В этом году на учениях впервые будет отработан сценарий по совместной воздушно-десантной операции с участием Грузии, Британии и Польши. А на одном из грузинских полигонов Силы спецопераций будут проводить совместные операции.

Сообщается, что учения будут проходить в 5 местах:

  • учебный полигон Вазиани
  • военный аэропорт Вазиани
  • тренировочная база Офоло
  • авиабаза Сенаки
  • тренировочная площадка Сорта/Эки.

Agile Spririt — международные учения, проводящиеся с 2011 года. Начиная с 2018 года проводятся два раза в год. Является частью европейской программы армии США в Европе и Африке.

Напомним, на данный момент в Украине проходят совместные с британией учения "Козацька булава" и "Три меча" с военными Польши, США и Литвы.