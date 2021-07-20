Цього разу в Грузії. Україна візьме участь у навчаннях Agile Spirit з країнами НАТО

У нинішньому році до маневрів залучать 2500 військових, з яких близько 1600 грузинських військових, 700 із США, а решта з інших 13 країн.

З 26 липня по 6 серпня в Грузії пройдуть навчання Agile Spirit із залученням 2500 військових з 15 країн НАТО і країн-партнерів. Про це повідомляє пресслужба командування США в Європі та Африці.

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У навчаннях візьмуть участі війська з Грузії (країна, що приймає), Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини, України, Великобританії, США, Канади, Італії та Азербайджану.

Мета навчань — підвищення оперативної сумісності та зміцнення регіональної безпеки.

З 2500 військових близько 700 прибудуть із США і 1600 буде від Грузії. У цьому році на навчаннях уперше буде відпрацьований сценарій по спільній повітряно-десантній операції за участю Грузії, Британії та Польщі. А на одному з грузинських полігонів Сили спецоперацій проводитимуть спільні операції.

Повідомляється, що навчання проходитимуть у 5 місцях:

навчальний полігон Вазіані

військовий аеропорт Вазіані

тренувальна база Офоло

авіабаза Сенакі

тренувальний майданчик Сорта/Екі.

Agile Spririt — міжнародні навчання, що проводяться з 2011 року. Починаючи з 2018 року проводяться два рази на рік. Є частиною європейської програми армії США в Європі та Африці.

Нагадаємо, наразі в Україні проходять спільні з Британією навчання "Козацька булава" і "Три мечі" з військовими Польщі, США та Литви.