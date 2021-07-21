По 50 вертолетов в год: в Одессе все же будут собирать американские "Ирокезы" (фото)

На авиазаводе планируют наладить производство гражданских версий вертолета, но как пишут в СМИ, речь идет о модернизации старых бортов с низким уровнем локализации.

На Одесском авиационном заводе планируется сборка гражданской версии военных вертолетов UH-1 Iroquios. Об этом сообщает издание "Уси online", которые взяли интервью у вице-президента Aviastar Invest Corporation Григорий Шимширьян и директор авиазавода Виталий Юхачев.

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Сперва озвучивалось, что производить "Ирокезы" будут по лицензии Bell Trexton, однако в компании заявили, что к ним никто не обращался, и лицензии они не выдавали. Оказалось, что лицензия есть у Southwest Florida Aviation, производящие гражданские версии военного вертолета. Именно с ними и договорился Шимширьян.

"Мы выкупили у Госдепа права на модернизацию гражданской версии вертолетов "Ирокез" и производим всю их линейку — SW 204, 205, 205Т, 210, 212 и тд. Мы планировали собирать их в Украине и, как правовладельцы, дать нашему партнеру "Укроборонпрому" возможность модернизировать продукт", — говорит Шимширьян.

Но для этого нужно пройти сертификацию, которая потребует 2-3 года и 10 млн долларов. Без сертификации смысла в сборке нет, ведь вертолеты, по утверждению вице-президента, тогда не поднимутся в воздух.

Для организации сборки Aviastar Invest Corporation переведет производство в Одессу, на это уйдет 200 млн дол. Согласно их подсчетам, в Украине есть нужда в 400 таких вертолетов, завод готов производить по 50 бортов в год и под государственные гарантии. Сотрудничество должно дать 400 рабочих мест.

Первый собранный вертолет публике планируют показать 16 августа, при условии, что пройдет валидация сертификатов американского вертолета.

Как пишет Defense Express, компания Southwest Florida Aviation производит вертолеты не с нуля. Речь идет об обновлении и капремонте старых корпусов UH-1 от Bell Helicopter Textron. Некоторым из них может быть по 70-80 лет. Поэтому в Одессе не будет высокого уровня локализации из-за наличия старых корпусов, внутренних систем западного производства, а также иностранного двигателя.

[ + – ] Примерно с такого вида начинается сборка Фото: Defense Express

При этом Southwest Florida Aviation за 39 лет своего существования произвела лишь 19 вертолетов UH-1 разных модификаций.

[ + – ] SW205 - серийный номер 66-16782, 66 - это год производства Фото: Defense Express

Напомним, в феврале в "Укроборонпроме" заявили о том, что в Одессе начнут сборку Bell Helicopter "Ирокез". Позднее стало известно, что разрешения на сборку Bell не выдавали, но они готовы сотрудничать.