По 50 вертольотів на рік: в Одесі все ж будуть збирати американські "Ірокези" (фото)

На авіазаводі планують налагодити виробництво цивільних версій вертольота, але як пишуть у ЗМІ, мова про модернізацію старих бортів з низьким рівнем локалізації.

На Одеському авіаційному заводі планується збірка цивільної версії військових вертольотів UH-1 Iroquios. Про це повідомляє видання "Усі online", які взяли інтервʼю у віцепрезидента Aviastar Invest Corporation Григорія Шімшірьяна і директора авіазаводу Віталія Юхачова.

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Спершу озвучувалося, що робити "Ірокези" будуть за ліцензією Bell Trexton, проте в компанії заявили, що до них ніхто не звертався, і ліцензії вони не видавали. Виявилося, що ліцензія є в Southwest Florida Aviation, що виробляють цивільні версії військового вертольота. Саме з ними і домовився Шімшірьян.

"Ми викупили в Держдепу права на модернізацію цивільної версії вертольотів "Ірокез" і виробляємо всю їхню лінійку — SW 204, 205, 205Т, 210, 212 тощо. Ми планували збирати їх в Україні і, як правовласники, дати нашому партнеру "Укроборонпрому" можливість модернізувати продукт", — говорить Шімшірьян.

Але для цього потрібно пройти сертифікацію, яка зажадає 2-3 роки і 10 млн доларів. Без сертифікації сенсу в збірці немає, адже вертольоти, за твердженням віцепрезидента, тоді не піднімуться в повітря.

Для організації складання Aviastar Invest Corporation переведе виробництво в Одесу, на це піде 200 млн дол. Згідно з їхніми підрахунками, в Україні є потреба в 400 таких вертольотів, завод готовий виробляти по 50 бортів на рік і під державні гарантії. Співпраця повинна надати 400 робочих місць.

Перший зібраний вертоліт публіці планують показати 16 серпня, за умови, що пройде валідація сертифікатів американського вертольота.

Як пише Defense Express, компанія Southwest Florida Aviation виробляє вертольоти не з нуля. Йдеться про оновлення і капремонт старих корпусів UH-1 від Bell Helicopter Textron. Деяким з них може бути по 70-80 років. Тому в Одесі не буде високого рівня локалізації через наявність старих корпусів, внутрішніх систем західного виробництва, а також іноземного двигуна.

[ + – ] Приблизно з такого вигляду починається збірка Фото: Defense Express

При цьому Southwest Florida Aviation за 39 років свого існування виробила лише 19 вертольотів UH-1 різних модифікацій.

[ + – ] SW205 — серійний номер 66-16782, 66 — це рік виробництва Фото: Defense Express

Нагадаємо, у лютому в "Укроборонпромі" заявили про те, що в Одесі почнуть збірку Bell Helicopter "Ірокез". Пізніше стало відомо, що дозволу на складання Bell не видавали, але вони готові співпрацювати.