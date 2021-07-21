"Вы путаете нас с американцами": Россия не будет вводить войска в Афганистан

Кремль "примет меры" только в случае атаки на Таджикистан и Кыргызстан, входящие в ОДКБ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они не планируют вводить войска в Афганистан. Такой вариант даже не рассматривался. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Лаврова, Кремль не будет вводить войска, и наносить точечные удары по территории страны.

"О каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывался. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен", — утверждает Лавров.

Однако в случае атаки на союзников по договору ОДКБ (Таджикистан или Кыргызстан), будут незамедлительно проведены консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы подавить агрессию. При этом отсутствие прогресса в мирных переговорах приводит к активизации ИГИЛ.

Напомним, Лавров заявлял, что они могут ввести российские войска в Афганистан, если будет атакован Таджикистан: "Ответ очевиден", — говорил тогда министр.

Талибан называет условием для временного перемирия признание в ООН и амнистию. Им нужно, чтобы выпустили 7000 боевиков и удалили их из "черного списка" ООН. Если их условия будут выполнены, то они прекратят боевые действия на 3 месяца.

Отметим, что Великобритания готова пойти на сотрудничество с Талибаном, но при ряде условий.