"Ви плутаєте нас з американцями": Росія не буде вводити війська в Афганістан

Кремль "вживе заходів" тільки в разі атаки на Таджикистан і Киргизстан, що входять в ОДКБ.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони не планують вводити війська в Афганістан. Такий варіант навіть не розглядався. Про це повідомляє Інтерфакс.

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За словами Лаврова, Кремль не буде вводити війська і наносити точкові удари по території країни.

"Про якесь вторгнення в Афганістан ніхто навіть не замислювався. Ви плутаєте нас з американцями або з тим досвідом, який ми "принесли" з радянських часів", — стверджує Лавров.

Однак, у разі атаки на союзників договору ОДКБ (Таджикистан або Киргизстан), будуть негайно проведені консультації для визначення заходів реагування з тим, щоб придушити агресію. При цьому відсутність прогресу в мирних переговорах призводить до активізації ІГІЛ.

Нагадаємо, Лавров заявляв, що вони можуть ввести російські війська до Афганістану, якщо буде атакований Таджикистан: "Відповідь очевидна", — говорив тоді міністр.

Талібан називає умовою для тимчасового перемирʼя визнання в ООН і амністію. Їм потрібно, щоб випустили 7000 бойовиків і видалили їх з "чорного списку" ООН. Якщо їхні умови будуть виконані, то вони припинять бойові дії на 3 місяці.

Зазначимо, що Великобританія готова піти на співпрацю з Талібаном, але за низки умов.